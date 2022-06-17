شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر موجزا جديدا يشبه تيك توك فى ملء الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر Instagram إصدارًا جديدًا بملء الشاشة من موجز Instagram من شأنه أن يجعل التمرير عبر المشاركات يبدو وكأنه يشبه TikTok، وشارك مارك زوكربيرج معاينة للاختبار في قصة Instagram الخاصة به ، قائلاً إن المظهر الجديد سيكون متاحًا لبعض الأشخاص "قريبًا"، وفقًا لتقرير engadged.

وبدأ التطبيق فى اختبار نسخة من موجز "ملء الشاشة" الشهر الماضى ، ولكن في هذا الاختبار لم تشغل منشورات موجز الاختبار فعليًا شاشة التطبيق بالكامل، ولكن مع أحدث إصدار شاركه Zuckerberg تمتد المنشورات على طول الطريق إلى الجزء العلوى من الشاشة ، تمامًا كما تفعل على TikTok ، ويعمل المظهر الجديد أيضًا على تعديل الاختصارات للوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك وإنشاء منشورات جديدة.

وعلى الرغم من أنه لا يزال يمثل تجربة ، إلا أن المظهر الجديد يتماشى مع رغبة Meta المعلنة فى جعل التنافس مع TikTok أولوية قصوى على instagram ، وهذا يعني إدراج المزيد من Reels والمحتوى "المقترح" في خلاصة المستخدمين ، بالإضافة إلى التأكيد على الفيديو أكثر من الصور الثابتة، وكتب زوكربيرج: "لا تزال الصور جزءًا مهمًا من Instagram ، ونحن نعمل على طرق لتحسين طريقة ظهورها فى موجز ملء الشاشة أيضًا".

وتخطط Meta أيضًا لإجراء تجديد رئيسى لتطبيق Facebook من شأنه إدراج المزيد من المحتوى "الموصى به" فى خلاصات المستخدمين ، بدلاً من المشاركات من الأصدقاء والصفحات التى يتابعونها، وقال زوكربيرج إن التغييرات جزء من محور أوسع نحو التوصيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعى بدلاً من الاعتماد ببساطة على الرسوم البيانية الاجتماعية الحالية للمستخدمين.