شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أحد أسرع الأجسام الكونية من نوعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يحدث موت النجوم الضخمة بهدوء، بل بشكل مذهل يضيء الكون مع انفجار سوبر نوفا يرسل أحشاء النجوم إلى الفضاء في سحابة مذهلة، وفي غضون ذلك، ينهار قلب النجم الذي كان يمكن أن يستمر، إلى نجم نيوتروني شديد الكثافة أو ثقب أسود.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، إذا حدث هذا الانفجار بطريقة معينة، فيمكنه إرسال النواة المنهارة عبر مجرة درب التبانة مثل الخفافيش للخروج من الجحيم بسرعات مجنونة.

وقاست بيانات مرصد شاندرا للأشعة السينية نوعا من النجوم النيوترونية النابضة المعروفة باسم النجم النابض، والتي تمزق أحشائها بسرعة حوالي 612 كيلومترًا في الثانية.

ويعد أحد أسرع الأجسام المكتشفة من هذا النوع على الإطلاق. (أسرع نجم معروف في مجرة درب التبانة ليس بقايا مستعر أعظم نتج عن انفجار، ولكنه نجم يدور حول Sgr A *، الثقب الأسود الهائل في مركز المجرة).

وقال عالم الفيزياء الفلكية شي لونج، من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية (CfA): "رأينا حركة النجم النابض مباشرة في الأشعة السينية، وهو شيء لا يمكننا فعله إلا برؤية شاندرا الحادة للغاية. ونظرا لأنها بعيدة جدا، كان علينا قياس ما يعادل عرض ربع على بعد حوالي 15 ميلا لرؤية هذه الحركة".

وكشف عن طريق النظر إلى بقايا مستعر أعظم متوهج على بعد حوالي 20000 سنة ضوئية، يسمى G292.0 + 1.8. وكشفت الأرصاد السابقة عن نجم نابض متسارع فيه. وأراد لونج وزملاؤه دراسة الجسم لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الكشف عن تاريخ المستعر الأعظم، من خلال تتبع حركته إلى مركز الجسم في الاتجاه المعاكس.

وقال عالم الفيزياء الفلكية دانييل باتنو: "لدينا عدد قليل فقط من انفجارات المستعر الأعظم التي لها أيضا سجل تاريخي موثوق مرتبط بها، لذلك أردنا التحقق مما إذا كان يمكن إضافة G292.0 + 1.8 إلى هذه المجموعة".

ودرسوا الصور الملتقطة لبقايا المستعر الأعظم في عامي 2006 و2016، واستخدموا بيانات Gaia عن موقعه الحالي في مجرة درب التبانة، وقارنوا الاختلافات في موقع النجم النابض. وكشفت هذه المقارنات عن شيء مثير للاهتمام للغاية: يبدو أن النجم الميت يتحرك بنسبة 30٪ أسرع مما اقترحته التقديرات السابقة.

وهذا يعني أن السفر من مركز بقايا المستعر الأعظم استغرق وقتا أقصر بكثير، ما يشير إلى أن المستعر الأعظم نفسه حدث مؤخرا. وقدرت التقديرات السابقة تاريخ المستعر الأعظم بنحو 3000 عام. وتشير التقديرات الجديدة إلى ما يقرب من 2000 عام.

كما سمحت السرعة المعدلة للنجم النابض للفريق بإجراء تحقيق جديد ومفصل حول كيفية خروج النجم الميت من مركز المستعر الأعظم. وتوصلوا إلى سيناريوهين، يتضمن كلاهما آلية مماثلة.

وفي البداية، تُقذف النيوترينوات من انفجار المستعر الأعظم بشكل غير متماثل. وفي الجانب الآخر، يتم إخراج الحطام من الانفجار بشكل غير متماثل. ومع ذلك، نظرا لأن طاقة النيوترينو يجب أن تكون كبيرة للغاية، فإن التفسير الأكثر ترجيحا هو الحطام غير المتماثل.

وفي الأساس، يمكن لانفجار غير متوازن "ركل" اللب المنهار لنجم ميت إلى الفضاء بسرعات عالية للغاية؛ في هذه الحالة، يتحرك النجم حاليا بسرعة أعلى من سرعة هروب قرص مجرة درب التبانة الأوسط البالغة 550 كيلومترا في الثانية، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى هناك، وقد يتباطأ بمرور الوقت.

وفي الواقع، قد تكون سرعته الحقيقية أعلى من 612 كيلومترا في الثانية، لأنها تتحرك بشكل طفيف جدا على طول خط بصرنا.

وقبل بحث الفريق، المقدم في الاجتماع 240 للجمعية الفلكية الأمريكية، في مجلة الفيزياء الفلكية وهو متاح على موقع arXiv.