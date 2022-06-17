شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة الأمان Microsoft Defender وما هى استخداماتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أداة Microsoft Defender متاحة الآن بشكل عام لجميع أجهزتك الشخصية رغم أنه استغرق بعض الوقت، وليس فقط أجهزة الكمبيوتر الشخصية إنما للشركات التى تعمل بنظام Windows، وفقًا لتقرير engadged.

ويوفر Defender الجديد للأفراد لمشتركي Microsoft 365 أداة عبر الإنترنت تعزز التدابير الأمنية الحالية من البرامج الضارة والتصيد الاحتيالى التى تستخدمها كما يوسع حماية Windows من البرامج الضارة إلى Android و iOS و macOS.

وستتلقى أيضًا تنبيهات الأمان ، بالإضافة إلى الحلول والنصائح، ويمكنك إدارة أمان العائلة بأكملها من لوحة معلومات مركزية ، وعرض أنظمة مكافحة الفيروسات التى تستخدمها بالفعل (بما في ذلك برامج الجهات الخارجية).

وحذرت Microsoft من عدم توفر وسائل الحماية الجديدة من البرامج الضارة عندما تكون موجودة بالفعل على نظامي التشغيل iOS و Windows، وتتوفر النصائح فقط على أنظمة Mac و Windows.

وتم تضمين برنامج Defender للأفراد في خطط Microsoft 365 Personal و Family في معظم البلدان، وتبدأ الأسعار من 70 دولارًا سنويًا لحساب شخصى فى الولايات المتحدة، وتعهدت الشركة بأن هذه كانت "مجرد بداية" لجهودها ، وأنها تخطط لإدخال ميزات مثل الحماية من سرقة الهوية والاتصالات الآمنة، ولن يحل هذا بالضرورة محل جميع دفاعاتك الأخرى.

وستظل بحاجة إلى توخى الحذر ، خاصةً فيما يتعلق بالاحتيال والجرائم الرقمية الأخرى التى لا تغطيها أداة Microsoft حاليًا، وقد يكون ملحقًا مفيدًا ، وهو خيار سهل إذا كنت تستخدم Microsoft 365 بالفعل.