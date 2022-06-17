شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عدم تأثر الدببة القطبية بتغير المناخ فى جرينلاند وقدرتها على التكيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت دراسة جديدة بظلال من الشك على ما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة سيقتل حقًا الدببة القطبية، حيث اكتشف باحثون من جامعة واشنطن، مجموعة جديدة من الدببة القطبية تعيش في البحر الخالي من الجليد في جنوب شرق جرينلاند، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



التقرير من الموقع الاصلى

وقال التقرير إن الدببة القطبية يتميزون وراثيًا ومتكيفون بشكل فريد مع البيئة الخالية من الجليد، ويمكن أن يساعد في إلقاء الضوء على مستقبل الأنواع وسط ارتفاع درجات الحرارة، وقالت الدكتورة كريستين ليدر، التي قادت الدراسة: "الدببة القطبية مهددة بفقدان الجليد البحري بسبب تغير المناخ، تعطينا هذه المجموعة الجديدة نظرة ثاقبة حول كيفية استمرار الأنواع في المستقبل".



المنطقة التى يعيشون فيها



دببة قطبية

وأضافت: "لكنني لا أعتقد أن موطن الأنهار الجليدية سوف يدعم أعدادًا ضخمة من الدببة القطبية، ليس هناك ما يكفي منه، ما زلنا نتوقع أن نرى انخفاضات كبيرة في الدببة القطبية عبر القطب الشمالي في ظل تغير المناخ".

واستنادًا إلى السجلات التاريخية ومعرفة السكان الأصليين، عرف الباحثون أن هناك بعض الدببة في جنوب شرق جرينلاند، ومع ذلك، حتى الآن، لم تتم دراسة المنطقة بالتفصيل بسبب طقسها الذي لا يمكن التنبؤ به، وجبالها الخشنة، وتساقط الثلوج بكثافة.

وقال الدكتور ليدر: "أردنا مسح هذه المنطقة لأننا لم نكن نعرف الكثير عن الدببة القطبية في جنوب شرق جرينلاند، لكننا لم نتوقع أبدًا العثور على مجموعة سكانية فرعية جديدة تعيش هناك"، وفي الدراسة، جمع الفريق 36 عامًا من بيانات الحركة والبيانات الجينية والديموغرافية لتقييم السكان لأول مرة.

أظهرت نتائجهم أن هذه المجموعة تتكون من بضع مئات من الدببة وهي متميزة وراثيًا عن أي من مجموعات الدببة القطبية الـ 19 المعروفة سابقًا، وقال المؤلف المشارك البروفيسور بيث شابيرو: "إنهم أكثر مجموعات الدببة القطبية المعزولة وراثيًا في أي مكان على هذا الكوكب".

تشير قياسات الجسم إلى أن الإناث البالغات أصغر من المناطق الأخرى ، ولديهن عدد أقل من الأشبال ، مما قد يعكس التحدي المتمثل في العثور على رفقاء في البيئة المعقدة ، وفقًا للفريق.