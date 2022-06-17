شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون أول "أقرب نظام متعدد الكواكب" من الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر علماء فلك على نظام جديدًا متعدد الكواكب يقع على بعد 33 سنة ضوئية فقط من كوكب الأرض، وأطلق العلماء على النظام اسم HD 260655، واعتبروه أقرب نظام معروف حتى الآن إلى كوكبنا.

ويمتلك النظام كوكبان يدوران حول نجم "إم القزم"، الأول يعادل حجمه 1.2 ضعف الأرض، ويدور حول النجم مرة كل 2.8 يوم، أما الكوكب الثاني فيدور حول النجم مرة كل 5.7 يوم، وحجمه أكبر بمعدل 1.5 مقارنة بالأرض، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ولا يعد هذا النظام صالحا للعيش نظرا لدوران كوكبيه حول النجم على مسافة قصيرة جدا، وهو ما يجعلهما معرضين لدرجات حرارة عالية، تحول دون بقاء الماء السائل على سطحهما.

وعن أهمية الاكتشاف، قالت الباحثة في معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، ميشيل كونيموتو: "قد يكون هناك المزيد من الكواكب التي يجب اكتشافها ضمن هذا النظام، حيث أن العديد من الأنظمة متعددة الكواكب لديها خمسة أو ستة كواكب وهذا أمر شائع بشكل خاص حول النجوم الصغيرة".

وأضافت كونيموتو: "سيساهم اكتشافنا في دراسة الغلاف الجوي، واحتمال وجود علامات على الكربون، والسرعة الشعاعية للنجم والجاذبية التي يتعرض لها".

جدير بالذكر أن علماء الفلك اكتشفوا حتى الآن أكثر من 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، تدور حول شموس بعيدة.