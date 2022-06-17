شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على عظام ماموث عمره 10 آلاف سنة فى كهف من عصور ما قبل التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر علماء أثار على عظام ماموث صوفى، يعود إلى 10000 عام، فى كهف من عصور ما قبل التاريخ، ومن المقرر أن يقوموا أيضًا بحفريات في الكهف الجيرى المخفى أسفل قلعة بيمبروك التي تعود للعصر الحجرى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



التقرير من ديلى ميل

يأمل العلماء في العثور على مزيد من الأدلة حول كيفية استخدام الموقع - المعروف باسم Wogan Cavern - من قبل البشر والحيوانات الأوائل، وتم بناء قلعة بيمبروك لأول مرة في عام 1093 وأعيد بناؤها بعد قرن من الزمان وفي عام 1457 ولد هنري السابع أول ملك تيودور هناك.

كشف العلماء عن بحث أولي في الكهف العام الماضي، حيث عثروا على عظام من حيوانات الرنة والماموث الصوفي، مما يدل على أنه من المحتمل أن يكون مكانًا مهمًا للعصر الميزوليتي، وسيقود الدكتور روب دينيس من جامعة أبردين والدكتورة جيني فرينش من جامعة ليفربول عملية الحفر للكشف عن أجزاء من الكهف مخبأة لأكثر من 10000 عام.



الكهف

قال الدكتور دينيس:"نحن متحمسون للغاية لأعمال التنقيب هذا العام، قبل عملنا، لم يكن هناك شيء معروف عن علم الآثار في Wogan Cavern"، ومنذ فترة طويلة يُفترض أن الكهف قد تم حفره إما خلال فترة العصور الوسطى عندما كان جزءًا من القلعة أو خلال الحفريات الأثرية الفيكتورية سيئة التسجيل.