شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يبدأ فى اختبار فئة الاشتراك المدفوع.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف :"نحن متحمسون لإمكانية مشاركة الميزات الحصرية والتجريبية والإصدارات السابقة مع المشتركين لدينا، ومعرفة المزيد حول أفضل طريقة لتقديم الخدمة".
وبحسب الشركة، ستسمح الميزة، للمستخدمين تثبيت صديق واحد على أنه # 1 BFF وسيمنحهم إمكانية الوصول إلى بعض الرموز الحصرية كما سيحصل مستخدمو Snapchat Plus أيضًا على شارة على ملفهم الشخصى، وسيكون لديهم الوسائل لرؤية مواقع أصدقائهم على مدار الـ 24 ساعة الماضية إذا كان هؤلاء الأصدقاء يشاركون موقعهم مع المستخدم، كما سيروا عدد الأصدقاء الذين أعادوا مشاهدة قصصهم وبناءً على التفاصيل التى تم اكتشافها، ستكلف الخدمة المستخدمين 4.59 يورو (4.83 دولار) شهريًا أو 45.99 يورو (48.41 دولارًا) سنويًا.
وأكدت Telegram أيضًا أنها ستطلق فئة Premium في وقت ما من هذا الشهر لمنح عشاقها المتحمسين إمكانية الوصول إلى تحميلات أكبر ، بالإضافة إلى المزيد من السرعة والموارد.