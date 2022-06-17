تكنولوجيا: كيفية قلب الشاشة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10

القاهرة - سامية سيد - يعمل Windows 10 على الأجهزة مع جميع أنواع عوامل الشكل، من الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى شاشات سطح المكتب التي تدور فعليًا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، ويتضمن Windows القدرة على قلب الشاشة لتناسب أي شاشة تستخدمها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه سواء كنت تريد ضبط الشاشة لجهاز جديد، أو العرض "عالق" في الاتجاه الخاطئ وعرض كل شيء بشكل جانبي، يمكنك قلب الشاشة لتناسب احتياجاتك.

يمكنك قلب شاشتك أو تدويرها في إعدادات العرض في Windows من خلال هذه الخطوات:

1. اضغط بزر الماوس الأيمن فوق منطقة فارغة في سطح مكتب Windows واضغط فوق "إعدادات العرض" في قائمة السياق.

2. في صفحة العرض، إذا كان لديك أكثر من شاشة مثبتة، فاختر الشاشة التي تريد تدويرها.

3. اضغط فوق القائمة المنسدلة "اتجاه العرض" واختر الاستدارة التي تريدها، فيمكنك اختيار أفقي، عمودي، أفقي (مقلوب) أو عمودي (مقلوب).

4. إذا اخترت الخيار الخطأ، فاضغط على مفتاح Escape للعودة إلى ما كان عليه من قبل، وإذا كنت ترغب في التغيير ، فاضغط فوق الاحتفاظ بالتغييرات.