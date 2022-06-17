شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير وقت تكرار جرس المنبه بجهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا ضبطت منبه أيفون وضغطت على خيار الغفوة Snooze الذى يؤدى إلى تكرار جرس المنبه، فستحصل على منبه جديد بعد تسع دقائق إضافية، لا أكثر ولا أقل، ولكن هناك العديد من الحلول التي تمنحك التحكم في إعدادات الغفوة، لتتحكم في وقت حدوثها، والتي نرصد لك بعضها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





لماذا تسع دقائق هي وقت الغفوة الافتراضي؟

تحدد معظم ساعات المنبه الافتراضي تسع دقائق لوقت الغفوة، ينبع هذا التقليد من القيود المفروضة على التروس المادية للساعات الميكانيكية، وقد تكون 10 دقائق مقدارًا مثاليًا من وقت الغفوة، لكن لا يمكن للساعات الميكانيكية أن تغفو لمدة 10 دقائق بالضبط، لذلك تبلغ تسع دقائق.





كيفية التغلب على حدود الغفوة في تطبيق الساعة

هناك طريقتان لاستخدام تطبيق الساعة الذي يأتي مع جهاز iPhone الخاص بك مع ضبط دورة الغفوة الخاصة بك.

إذا كنت تريد دورة غفوة أقصر، فيمكنك ضبط عدة منبهات وغفوة، فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في حوالي الساعة 7:15 صباحًا، فيمكنك ضبط المنبه في الساعة 7:00 صباحًا مع تشغيل الغفوة، وهو الإعداد الافتراضي لخيار الغفوة، واضبط منبهًا آخر على الساعة 7:05 صباحًا، مع تشغيل الغفوة أيضًا.

سيصلك المنبه الأول في 7:00، ثم واحد في 7:05 وعندما تنطلق الغفوتان، ستكون في 7:09 والأخرى في 7:14.

كما أنه بدلاً من ذلك، يمكنك ضبط سلسلة من الإنذارات لتنطلق في الفترات التي تريدها وإيقاف الغفوة في كل منبه.

يمنحك هذا المرونة لتعيين دورة غفوة أقصر أو أطول. على الجانب السلبي، وإذا استيقظت قبل نهاية تسلسل الغفوة المحدد مسبقًا، فسيتعين عليك فعليًا إيقاف تشغيل المنبهات المتبقية أو الإزعاج كل خمس دقائق بينما يستمر إصدارها.