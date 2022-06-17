شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حفظ الرسائل الصوتية على جهازى iPhone وMac فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعامل أبل مع الرسائل الصوتية مثل الاتصالات فائقة السرية، حيث تنتهي صلاحيتها ويتم حذفها نهائيًا بعد دقيقتين بمجرد الاستماع إليها، مع عدم وجود خيار لاستعادتها، فإذا كنت تريد الاحتفاظ بهذه الرسائل الصوتية لفترة أطول، فهناك عدة طرق للقيام بذلك. إليك ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية حفظ الرسائل الصوتية على iPhone

عندما تتلقى رسالة iMessage صوتية وتقوم بتشغيلها لأول مرة، تبدأ الساعة في العد التنازلي من دقيقتين، وعندما ينفد العداد، يتم حذف مقطع الصوت دون سابق إنذار.

ولكن يمكنك حفظها بعد الاستماع إليها، اضغط فوق "الاحتفاظ" أسفل الرسالة، وعندما تحتفظ به، سيكون متاحًا دائمًا في الرسائل للتشغيل.





كيفية حفظ الرسائل الصوتية على جهاز Mac

إذا كنت لا تثق في احتفاظ هاتفك بالرسائل الصوتية للمدة التي تريدها، فيمكنك استيرادها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بإعداد حساب iCloud الخاص بك حتى تظهر رسائل iMessage الخاصة بك على كل من iPhone وMac.

2. افتح تطبيق الرسائل على جهاز Mac الخاص بك، وانتقل إلى المحادثة التي تحتوي على الرسالة الصوتية التي تريد حفظها.

3. ابحث عن الرسالة الصوتية واضغط عليها بزر الماوس الأيمن.

4. في القائمة اضغط بزر الماوس الأيمن التي تفتح، اضغط فوق نسخ.

5. اضغط بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب الخاص بك.

6. في قائمة اضغط بزر الماوس الأيمن التي تفتح، اضغط فوق لصق عنصر.