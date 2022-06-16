شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صواريخ "بروتون" الروسية ستبقى فى الفضاء إلى نهاية عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أليكسى فولين، المدير العام لمؤسسة "الاتصالات الفضائية"، أن صواريخ النقل "بروتون" الفضائية الروسية ستبقى في الخدمة على الأقل حتى نهاية عام 2026، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

ويشير فولين فى حديث للصحفيين بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادى الدولى، إلى أن صواريخ النقل "بروتون" ستستخدم فى إطلاق الأقمار الصناعية على الأقل إلى عام 2026، وأنه ليس لدى المؤسسة حاليا خطة لاستخدام صواريغ Angara الثقيلة.

ووفقا للتقرير، القمر الصناعى التالي الذي سيجدد مجموعة أقمار الاتصالات الفضائية Express-AMU4، سوف يطلق إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل "بروتون" مع وحدة التعجيل "بريز".

ويذكر أنه في وقت سابق، أعلن أن صواريخ "بروتون" التي تعمل بوقود ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل السام، سوف تستخدم حتى عام 2025، وتحل محلها صواريخ Angara-A5 التى تعمل بوقود الأكسجين والكيروسين، ويمكن لروسيا إطلاق 14 بروتون أخرى قبل ذلك الوقت، بحسب أليكسي فاروشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف.