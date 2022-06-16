الانتقال من أندرويد إلى آيفون بدون فقد رسائلك.. ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "express" البريطانية، أن واتساب، سيسمح لأولئك الذين يستخدمون تطبيق الدردشة على الأجهزة التي تدعمها شركة جوجل Google، بالانتقال إلى لاستخدام هواتف آبل دون فقدان أي من الدردشات التي لا نهاية لها أو الوسائط المخزنة في خدمة الرسائل الشهيرة.

وفى السابق، لم يكن ذلك ممكنًا مع فقد جميع البيانات عند التبديل بين أندرويد وiOS، وفقًا لشركة آبل، كانت هذه الترقية واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من عشاق أندرويد والتي يمكنها أخيرا إقناع البعض بالتخلي عن أجهزتهم الحالية العاملة بنظام أندرويد وشراء أجهزة آيفون بدلا منها.

وبفضل التغييرات التي تم إجراؤها داخل التطبيق، أصبح من السهل على مستخدمى واتساب ترحيل سجل الدردشة من أندرويد إلى iOS، حيث كشف wabetainfo، ميزة تسمى “الانتقال إلى أندرويد”، والتي يمكن العثور عليها ضمن التحديث الأخير للتطبيق على متجر جوجل بلاي.

وتسمح ميزة واتساب الجديدة، بتبادل البيانات والصور والملفات بسلاسة عبر النظامين الأساسيين، وخلال الأيام المقبلة ستصل هذه الميزة لمستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون وأندرويد، وفي الوقت الحالي، هذه الميزة الجديدة متوفرة في مرحلة الاختبار التجريبي ولكن واتساب أكد أنه من المتوقع إطلاقها بالكامل قريبا.