شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع الأسعار عبر جميع موديلاتها بما يصل إلى 6000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت Tesla الأسعار بشكل كبير عبر تشكيلة سياراتها الكهربائية، وفقًا للتغييرات فى مكونها عبر الإنترنت التى رصدتها Electrek ، ومعظم الطرز المتأثرة هي إصدارات بعيدة المدى حيث قفز الطراز X AWD طويل المدى أكثر من 6000 دولار من 114990 دولارًا إلى 120990 دولارًا، حيث إنها الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار سيارات تسلا الكهربائية هذا العام، وفقا لتقرير engadged.

كما ارتفع سعر AWD Long Range Model S بشكل ملحوظ بمقدار 5000 دولار من 99990 دولارًا إلى 140990 دولارًا، وارتفعت أسعار الطراز Y Long Range وPerformance بمقدار 3000 دولار و2000 دولار إلى 65990 دولارًا و67990 دولارًا على التوالى، وتم تنفيذ إصدار واحد فقط من الطراز 3 المدى الطويل، حيث قفز 2500 دولار من 54490 دولارًا إلى 57990 دولارًا.

ولم تشرح الشركة المملوكة لشركة Elon Musk التغييرات، ولكن يمكن إلقاء اللوم على ارتفاع التضخم ونقص الإلكترونيات وغيرها من المشكلات، وفى الأسبوع الماضى ورد أن الرئيس التنفيذى إيلون ماسك قال إنه قد يقلل من قوة العمل فى تسلا بسبب ارتفاع التضخم، وعززت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى مثل Rivian و Lucid الأسعار مؤخرًا، (ومع ذلك، خفضت جنرال موتورز سعر بولت EV بشكل كبير الأسبوع الماضى إلى 26.595 دولارًا).