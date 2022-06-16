شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. بروفة صاروخ Artemis 1 استعدادا للإطلاق حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) الذي سيحلق في مهمة Artemis 1 القمرية التابعة لوكالة ناسا لإجراء سلسلة مهمة من الاختبارات في نهاية هذا الأسبوع، حيث أجرى مسؤولو ناسا حوارا لتقديم تحديث قبل تلك الاختبارات، والتي تضم معًا محاكاة إطلاق تُعرف باسم "بروفة الاطلاق".

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، طرح صاروخ Artemis 1 - SLS وكبسولة Orion للطاقم بمجمع الإطلاق التاريخي 39B في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 يونيو.

وسيكون Artemis 1 أول إطلاق لـ SLS وسيقوم بإرسال Orion غير مأهولة حول القمر والعودة، وهذه هي المرة الثانية لـ Artemis 1 على المنصة لإجراء بروفة، وهي محاكاة إطلاق تتضمن تزويد الصاروخ بالوقود وتشغيل إجراءات العد التنازلي الفعلي، حتى T-10 ثوانٍ.

وحاولت ناسا أداء البروفة في أوائل أبريل، في محاولة لتزويد SLS بالوقود ثلاث مرات منفصلة على مدار عدة أيام، لكن فريق Artemis 1 قرر إعادة مهمة Artemis إلى مبنى تجميع المركبات (VAB) التابع لشركة KSC في أواخر أبريل، بعد أن حالت مشكلات تسرب الهيدروجين وغيرها من الأمور دون تزويد الصاروخ بالوقود، مما أدى في النهاية إلى إلغاء كل محاولة.

كما أنه على مدار شهر تقريبًا، تمكنت الفرق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا من إجراء الإصلاحات اللازمة لمركبة SLS والأنظمة الأرضية المرتبطة بها، وكذلك الحصول على انطلاقة سريعة في بعض التحديثات التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل بعد البروفة.