رابع زلزال يضرب منطقة الخليج في أقل من 24 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس إن زلزالا بقوة 4.7 درجة وقع في الخليج في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأوضح المركز بحسب وسائل الإعلام المحلية أن الزلزال يبعد عن سواحل ولاية خصب بنحو 197 كيلومترا وعلى عمق 10 كيلومترات.

ويعد هذا الزلزال الرابع من نوعه في أقل من 24 ساعة في منطقة الخليج حيث ‏وقع زلزال بقوة 4.9 درجة الساعة 10:48 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وسبقه ‏زلزال بقوة 5.4 درجة الساعة 10:06 من صباح نفس اليوم و‏زلزال بقوة 4.7 درجة من صباح الأربعاء الساعة 9:55.

وكان الكويت قد رصدت منذ عشرة أيام تقريبا، زلزالا شدته خمس درجات.