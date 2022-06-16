شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤكد: 20 يونيو موعد الاختبار النهائى لصاروخها القمرى الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو ناسا على أن يوم الاثنين المقبل 20 يونيو، موعدًا للاختبار النهائى قبل الرحلة لصاروخها من الجيل التالى لنظام الإطلاق الفضائى (SLS) ومركبة أوريون الفضائية.

وأكدت وكالة ناسا في اتصال مع الصحفيين أمس أن ما يسمى بـ"بروفة الملابس المبتلة" ستجرى على منصة الإطلاق فى مركز كينيدى للفضاء وستشمل مهندسين يملئون المعززات بالوقود ويقومون بالعد التنازلى الوهمى، وفقا لتقرير digitartlend.

ويعد الاختبار القادم حاسمًا بشكل خاص لأنه يأتي بعد محاولة فاشلة فى أبريل عندما ظهرت البروفة على عدد من المشكلات الفنية التى كان لا بد من إصلاحها.

وعلى الرغم من تأخر تطوير الصاروخ عن الجدول الزمنى بسنوات، وإنفاق مليارات الدولارات بالفعل على المشروع، فإن رئيس ناسا بيل نيلسون يصر على أن فريقه لن يرسل SLS إلى السماء حتى يكون واثقًا تمامًا من استعداده للطيران.

وقال نيلسون مؤخرًا: "لن نطير حتى يصبح الوضع آمنًا، ويمكنك فقط حل هذا الأمر على جميع المركبات الفضائية، ولهذا السبب كان لدينا تأخيرات.

وإذا لم تحدث حالات شاذة مع بروفة الأسبوع المقبل ، فستكون ناسا واضحة لإطلاق SLS فى أول مهمة اختبار لها ، تسمى Artemis I ، ربما في وقت مبكر من أغسطس، وستشمل الرحلة غير المأهولة صاروخ SLS الذي يدفع كبسولة أوريون نحو القمر ، حيث ستؤدى رحلة طيران بالقرب من أقرب جيراننا قبل العودة إلى الوطن.

وستمهد مهمة Artemis I الناجحة الطريق لرحلة Artemis II المأهولة والتى سيتبع فيها Orion نفس المسار حول القمر.

وبعد ذلك، ستسعى مهمة Artemis III المرتقبة بشدة إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فى ما سيكون أيضًا أول هبوط على سطح القمر منذ مهمة Apollo 17 فى عام 1972، وناسا ليست فى وضع جيد بعد لتقديم موعد ثابت لإطلاق Artemis III ، على الرغم من أنه لا يتطلع حاليًا إلى موعد أقصاه عام 2025.

ويبشر برنامج Artemis بعصر جديد في استكشاف الإنسان للقمر، وجزء من الهدف هو بناء قاعدة قمرية دائمة للإقامات الطويلة، ويُنظر إلى هذا الجهد على أنه نقطة انطلاق لأول مهمة رائد فضاء إلى المريخ، والتى تقترح وكالة الفضاء أنها يمكن أن تتم فى أواخر العقد الثالث من القرن الحالى.