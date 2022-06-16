شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث بلاى ستيشن 5 الجديد يسمح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تشبه تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Sony النقاب عن وضع تحرير سريع جديد لـ PS5's Share Factory Studio والذى سيسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة للعب مع تنسيقات محددة مسبقًا تشبه Tik-Tok.

وفى منشور مدونة، أوضحت سونى ميزة التحرير الجديدة - التي اعتبرتها "بت" وهو تخزين المعلومات ومعالجتها على شكل بتات bits، وتتيح للاعبين اختيار نمط بت منظم لمقطع اللعب، أو تخصيص لقطاتهم بشكل أكبر باستخدام وضع "التحرير السريع، ويمكن للاعبين توقع طرح أنماط بت جديدة كل أسبوع، وستستند سمات البتات إلى الأحداث الخاصة والعطلات والمواسم والمحتوى الشائع وفقا لتقرير engadged.

وهدفنا مع Bits هو جعل الأمر سهلاً للغاية وممتعًا للاعبى PlayStation لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة لأسلوب اللعب لمشاركة الإنجازات الرائعة، والنكات، والأعمال المثيرة، وأي نوع آخر من المحتوى اللافت للنظر "، وفقا لما كتبته الشركة فى الجريدة الرسمية مدونة بلاى ستيشن.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا مألوفين، فإن Share Factory Studio هو تطبيق تحرير مجاني من PlayStation يسمح للاعبين بالتقاط وتعديل لقطات اللعب مباشرة على وحدات التحكم الخاصة بهم ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

والتطبيق ملىء بميزات متقدمة لتحرير الفيديو والصوت ، بما في ذلك دعم فيديو HDR والقدرة على إضافة الرسوم المتحركة والملصقات والفلاتر والمؤثرات الصوتية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين تغمرهم خيارات Share Factory Studio العديدة ، يبدو أن Bits طريقة سهلة لإخراج مقاطع اللعب الملائمة لوسائل التواصل الاجتماعى.