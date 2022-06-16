شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تسوى دعوى قضائية مع Mo'Nique بعد اتهامها بالتمييز.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Netflix بتسوية دعوى قضائية مع الممثل الكوميدى Mo'Nique الذى اتهم فيه الشركة بالتحيز العنصرى والجنسانى، وتحرك الطرفان هذا الأسبوع لرفض الدعوى التى تم رفعها فى عام 2019، وقال الممثل Mo'Nique لصحيفة هوليوود ريبورتر: "تم حل المسألة وديًا، وفقا لتقرير engadged.

وبدأ الجانبان محادثات حول عرض كوميدى خاص فى عام 2017 ، لكن Mo'Nique زعم أن الشركة تراجعت عنها بعرض افتتاحى آخر قيمته 500 ألف دولار مدته ساعة واحدة وتمتلك Netflix الحقوق فيه.

ودعا الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إلى مقاطعة Netflix وقال إن العرض كان تمييزيًا ، نظرًا للصفقات المكونة من ثمانية أرقام التى تلقاها بعض الكوميديا ​​الأخرى (مثل كريس روك وإيمي شومر) بسبب عروضهم الخاصة على Netflix.

وابتعد Netflix عن المناقشات بعد تأكيدات Mo'Nique، وجاء فى الدعوى "بمجرد أن انخرط Mo’Nique فى احتجاجاته على العرض التمييزى ، أغلقت Netflix أى مفاوضات أخرى ورفضت التفاوض بحسن نية بما يتفق مع ممارساتها القياسية.

وجادلت Netflix بأنه لا توجد أسباب قانونية لدعم الادعاء وأن رفض الشركة للتفاوض بحسن نية لا يعنى التمييز أو الانتقام، ومع ذلك قرر القاضى الذي ترأس القضية فى عام 2020 أن مونيك ربما كان على حق، وتزعم Mo'Nique بشكل معقول خاصة وأنه بعد أن تحدث ووصف عرض نتفليكس الأولى بأنه تمييزى، انتقمت Netflix منه بإغلاق ممارستها المعتادة للتفاوض بحسن نية معه والتى تؤدى عادةً إلى زيادة التعويض النقدى بما يتجاوز" العرض الافتتاحى وحرمانه زيادة التعويض.