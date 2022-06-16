شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق شركة آبل جهاز MacBook جديدًا مقاس 15بوصة مع خيار معالج M2؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير شائعة جديدة إلى أن شركة آبل قد تطلق جهاز MacBook جديدًا مقاس 15 بوصة مع خيار معالج M2 أو M2 Pro، وسيكون MacBook Air و MacBook Pro الذى أطلقته Apple مؤخرًا بمقاس 13 بوصة أول من يستخدم شريحة M2 من الجيل الثانى، ولكن إذا كنت تعتقد أن هذه الشائعات الأخيرة، فمن المحتمل أن يأتي M2 Pro الموسع قريبًا.

وتأتى المعلومات من تغريدة من محلل Apple المعروف Ming-Chi Kuo ، الذي يقترح وصول كمبيوتر محمول MacBook جديد مقاس 15 بوصة في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2023، وهذا أقرب بكثير من وصول الربع الرابع المتوقع سابقًا ، والتى كانت ستتماشى مع الجدول الزمنى لكيفية طرح M1 و M1 Pro، وفقا لتقرير digitartlend.

ويلاحظ Kuo أن هذا الكمبيوتر المحمول الجديد مقاس 15 بوصة قد لا يكون جهاز MacBook Air ، كما أفاد آخرون سابقًا حيث باعت Apple مرة جهاز MacBook ويفتقر إلى تسمية Air أو Pro ، لذلك لن يكون أول جهاز MacBook جديد يظهر.

وأشارت شائعات سابقة إلى أنه قد يتم التخطيط لجهاز MacBook مقاس 12 بوصة، لكن Kuo صرح بأنه لم يكن هناك أى نقاش حول هذا المنتج - لذلك ربما تفضل Apple الآن أحجام الشاشات الأكبر حجمًا، ويبدو أن شاشات العرض الأكبر هى الأكثر شيوعًا ومن الهواتف الذكية إلى شاشات التلفزيون، ونريد جميعًا أن يكون لدينا نافذة أكبر لتصفح الإنترنت والتطبيقات.

وفى كلتا الحالتين، سيكون هذا أول جهاز MacBook يقدم شريحة "Pro" كترقية للشريحة القياسية، وفى الطرز السابقة لم يتم تقديم تكوينات M1 Pro و M1 Max كخيارات إلى جانب منتج تم بيعه أيضًا باستخدام M1 قياسى.

وبالنسبة للتوقيت ، فإن هذا الطرح سيتطابق مع الترتيب الذى قامت به Apple بتوسيع خط M1، وبعد تقديم الشريحة الأولى M1 ، اتبعت Apple العام التالى بـ M1 Pro و M1 Max و M1 Urtla ، وكل منها ضاعف أداء السابق على الأقل، وإذا استمر هذا النمط فقد يأتى M2 Pro و M2 Max و M2 Urtla فى عام 2023 ، لذا فإن تلميحات M2 Pro ليست مفاجئة.

وإلى جانب تحسين السرعة بشكل عام، شهد معالج M2 الجديد من Apple مكاسب كبيرة فى سرعة معالجة الرسومات، ومن المحتمل أن يضاعف M2 Pro هذه التعزيزات فى الأداء، مما يجعله جهاز كمبيوتر محمول قويًا للغاية، وحاليًا، لا يتوفر متغير M1 Pro إلا في MacBook Pro لذلك يشير هذا إلى أن هذا الكمبيوتر المحمول مقاس 15 بوصة الذي يعمل بنظام M2 Pro قد ينتهي به الأمر باسم "MacBook Pro" ، لكن هذا لا يزال سؤالًا مفتوحًا.

وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro مقاس 15 بوصة و17 بوصة هي المعيار لسنوات عديدة، بينما تم تصنيع طراز 17 بوصة آخر مرة في عام 2012، وتم تحديث MacBook Pro بحجم 15 بوصة حتى عام 2019، والآن يبدو أن Apple قد تعيد واحدًا على الأقل من أحجام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشهيرة هذه باستخدام جهاز MacBook جديد وأسرع فى وقت مبكر 2023 مع اختيار المعالجات.