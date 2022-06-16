الأرصاد : استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

الشارقة - اميمة ياسر - استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ،

و يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية وأن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بنسبة لحالة البحرين :

البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من ١.٥:١ متر.

البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من ٢.٥:٢ متر .