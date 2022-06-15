شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستمر استحواذ Meta's Giphy محظورًا بعد حكم محكمة الاستئناف بالمملكة المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت محكمة استئناف في المملكة المتحدة حكمًا سابقًا يأمر ميتا (الشركة الأم لـ Facebook) بإلغاء استحواذها على جيفي ، كما ذكرت لأول مرة صحيفة Financial Times.

ويأتي الحكم بعد أكثر من ستة أشهر من الحكم الأولي الصادر عن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) وبعد أكثر من عامين من إعلان ميتا عن نيتها الاستحواذ على الشركة وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

ومع ذلك لم يكن الحكم هزيمة كاملة لميتا، بينما وجدت محكمة الاستئناف لصالح هيئة أسواق المال في خمسة من الدعاوى الست، حكمت المحكمة أن هيئة السوق المالية قد أخفقت في إبلاغ ميتا بشكل صحيح عن استحواذ سناب شات على Gfycat لمدة عام تقريبًا بعد أن علمت بالحكم، مما أدى إلى تقويض دفاع الشركة، ستقرر المحكمة كيفية إصلاح هذا الخطأ في الأسابيع المقبلة بالتشاور مع Meta و CMA.

ومع ذلك فإن الحكم يرسم طريقًا صعبًا أمام عملية الاستحواذ المقترحة، أيدت المحكمة على نطاق واسع المنطق المقدم في القرار ومن غير المرجح أن تنقضه بالجملة، تاركة ميتا مع المهمة الصعبة المتمثلة في فك الصفقة.

عند الوصول إلى التعليق، شدد ميتا على الادعاء المؤيد وتأثيره على الحكم الأوسع، وقال كريستوفر سجرو المتحدث باسم ميتا: "وجد الحكم أن نهج هيئة أسواق المال في تحقيقاتها كان" صعب الدفاع عنه "و" يقوض القرار برمته "، "نتطلع إلى فهم كيفية معالجة هذه العيوب، نعتقد اعتقادًا راسخًا أن استثمارنا سيعزز منتج جيفي لملايين الأشخاص والشركات والشركاء الذين يستخدمونه ".