شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تتيح ميزة التصحيحات الجديدة لمنشئى المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجميع يرتكب أخطاء ولكن إذا أخطأت في حقيقة أو أخطأت سطرًا في مقطع فيديو على يوتيوب، فقد يكون من الصعب تصحيح الخطأ، يمكنك تعديل الفيديو وإعادة تحميله، ولكن هذا يعني فقدان جميع تعليقاتك ومقاييس التفاعل.

ويمكنك إضافة ملاحظة إلى وصف الفيديو أو تثبيت تعليق بالتصحيح ط، لكن هذا قد يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل معظم المشاهدين.

لهذا السبب يقدم يوتيوب ميزة جديدة تسمى "التصحيحات" تتيح لمنشئي المحتوى إضافة تصحيحات أكثر وضوحًا بسهولة.

وبعد تحميل مقطع فيديو، يمكن لمنشئي المحتوى إضافة تصحيحات ستظهر على شكل بطاقات معلومات في الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو بالطابع الزمني ذي الصلة (ولكن يبدو أنه التصحيح الأول فقط في أي فيديو معين) حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ويمكن للمشاهدين بعد ذلك النقر على البطاقة لتوسيع ملاحظات التصحيح في وصف الفيديو.

تبدو هذه الميزة مخصصة قليلاً، لكنها لا تزال مفيدة للغاية، يجب ألا يجبر YouTube منشئي المحتوى على الاختيار بين تعديل السجل والسماح لمقاطع الفيديو الخاصة بهم بتقديم أفضل أداء ممكن.