شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة أول سايبورج فى العالم عن عمر 64 عامًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الدكتور بيتر سكوت مورجان عالم بريطاني أصبح أول إنسان آلي كامل في العالم "سايبورج" عن عمر يناهز 64 عامًا، حيث قرر بيتر سكوت مورجان تحدي كونه إنسانًا عندما رفض قبول مصيره بعد تشخيص مرض العصبون الحركي في عام 2017، وقال إنه يريد دفع حدود ما يمكن أن يحققه العلم، لذلك قرر العمل على إطالة حياته وأصبح آليًا بالكامل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت عائلته نبأ وفاته عبر حسابه على تويتر صباح اليوم، وكتبوا: "إلى مؤيدي بيتر بقلب مكسور، أعلمكم جميعًا أن بيتر قد مر بسلام محاطًا بعائلته، وأولئك الأقرب إليه".

وأضافوا على تويتر، "لقد كان فخورًا للغاية بكم جميعًا الذين دعموه، ورؤيته لتغيير الطريقة التي يرى بها الناس الإعاقة."

خضع عالم الروبوتات المشهور عالميًا لسلسلة من العمليات والإجراءات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق خلال رحلته ليصبح رجل آلي.

استكشف الدكتور سكوت مورجان أيضًا استخدام تقنية تتبع العين لتمكينه من التحكم في أجهزة كمبيوتر متعددة باستخدام عينيه فقط.

ورد كثير من متابعيه على نبأ وفاته على موقع تويتر صباح اليوم، فقال أحد المستخدمين، كان مورجان مصدر إلهام للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية وكذلك للأشخاص المعاقين، كما قال واحد: "يا له من ملهم ويا لها من خسارة كبيرة".

بدأت حالة الدكتور سكوت مورجان بالتدهور في وقت سابق من هذا العام، عندما توقفت عيناه عن الانغلاق نتيجة إصابته بمرض MND.

وكان الإجراء الأخير في انتقال الروبوت الخاص به في عام 2019 جعله يتبادل صوته بنجاح، وخضع لعملية استئصال الحنجرة، مما يعني أنه فقد صوته الجسدي، لكنه بذلك تجنب الخطر الإضافي المتمثل في دخول اللعاب إلى رئتيه، بسبب حالته.