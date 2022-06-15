شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة أول سايبورج فى العالم عن عمر 64 عامًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت عائلته نبأ وفاته عبر حسابه على تويتر صباح اليوم، وكتبوا: "إلى مؤيدي بيتر بقلب مكسور، أعلمكم جميعًا أن بيتر قد مر بسلام محاطًا بعائلته، وأولئك الأقرب إليه".
وأضافوا على تويتر، "لقد كان فخورًا للغاية بكم جميعًا الذين دعموه، ورؤيته لتغيير الطريقة التي يرى بها الناس الإعاقة."
خضع عالم الروبوتات المشهور عالميًا لسلسلة من العمليات والإجراءات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق خلال رحلته ليصبح رجل آلي.
ورد كثير من متابعيه على نبأ وفاته على موقع تويتر صباح اليوم، فقال أحد المستخدمين، كان مورجان مصدر إلهام للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية وكذلك للأشخاص المعاقين، كما قال واحد: "يا له من ملهم ويا لها من خسارة كبيرة".
بدأت حالة الدكتور سكوت مورجان بالتدهور في وقت سابق من هذا العام، عندما توقفت عيناه عن الانغلاق نتيجة إصابته بمرض MND.
وكان الإجراء الأخير في انتقال الروبوت الخاص به في عام 2019 جعله يتبادل صوته بنجاح، وخضع لعملية استئصال الحنجرة، مما يعني أنه فقد صوته الجسدي، لكنه بذلك تجنب الخطر الإضافي المتمثل في دخول اللعاب إلى رئتيه، بسبب حالته.