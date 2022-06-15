شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Adobe تطلق نسخة مجانية من Photoshop للمتصفحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت The Verge أن Adobe تخطط لإصدار نسخة مختصرة للويب فقط من أداة تحرير الصور الشهيرة Photoshop، حيث تختبر الشركة حاليًا إصدار freemium الجديد هذا مع مستخدمين في كندا، لكنها ستتيحه في النهاية لجمهور أوسع.

في الوقت الحالي يمكن لأي شخص في كندا يقوم بإنشاء حساب Adobe الوصول إلى الإصدار المجاني من برنامج Photoshop.

ولطالما كان Photoshop هو المعيار الصناعي لتحرير الصور، ولكن من المحتمل أن تثني رسوم الترخيص الشهرية عن استخدامه وفقا لما نقله موقع Engadget.

وفي الوقت نفسه فإن برامج تحرير الصور المجانية أو المجانية مثل Pixlr و Canva و Photopea قد احتضنت المستخدمين العاديين كما أصبحت أكثر تطوراً في عروضها.

كما تلاحظ The Verge، فإن Adobe توفر أدوات تحرير الصور الأساسية مجانًا من أجل الوصول إلى المستخدمين الذين لا ينتمون إلى جمهورها المعتاد.

وتأمل Adobe في أن يصبح بعض مستخدمي Freemium Photoshop مشتركين يدفعون رسومًا، خاصة وأن الشركة تخطط لتقديم المزيد من الميزات المتقدمة على إصدار الويب فقط الذي لا يمكن فتحه إلا بالاشتراك.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا إلى حد ما، فذلك لأن Adobe أطلقت إصدار الويب فقط من Photoshop و Illustrator للمشتركين في الخريف الماضي؛ على الرغم من أن وظائفهم اقتصرت على التحرير الأساسي ومشاركة التعليقات بين المتعاونين في المشاريع. يعمل إصدار الويب الجديد المجاني هذا من Photoshop على توسيع الأدوات المتاحة بشكل كبير، ويسمح للمستخدمين ببدء مشروعات جديدة، فضلاً عن الوصول إلى أدوات تصحيح الألوان والتحرير الأكثر تقدمًا.