شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جهاز iPad الأساسى سيتحول من منفذ Lightning إلى USB-C قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تمنح آبل أخيرًا جهاز آيباد المبتدئ ترقية تقنية تزداد الحاجة إليها، حيث تزعم مصادر 9to5Mac أن الكمبيوتر اللوحي الأساسي التالي من آبل سيتحول من منفذ Lightning إلى USB-C عند إطلاقه فى وقت ما في الخريف.

ومثل معظم أجهزة iPad الحديثة، يمكنك توصيله مباشرة بالشاشات والأجهزة الطرفية الأخرى مع تحسين سرعة نقل البيانات السلكية.

هناك أيضًا تلميحات لتحسين الأداء على نطاق أوسع، من المفترض أن يشتمل آيباد الجديد على شاشة أكبر بنفس الدقة الموجودة في iPad Air. لن تحصل على نفس جودة الصورة مثل Air ، لكن لن تضطر إلى تسوية شاشة أصغر بكثير فقط لتوفير بعض المال حسبما نقل موقع Engadget.

وستزود آبل أيضًا جهاز آيباد بشريحة A14 Bionic من الجيل الرابع وستقدم دعم 5G للمتغيرات المحمولة، وفقًا لما ذكره Tipsters.

ولا يوجد ذكر لما إذا كانت آبل ستعمل على تحديث تصميم آيباد أم لا، بما في ذلك دعم Magic Keyboard أو الجيل الثاني من Pencil.

ولن يكون من المستغرب إذا حدث تغيير في القائمة، حيث يعد آيباد الأساسي هو الطراز الأخير الذي يتمسك به Lightning وزر الصفحة الرئيسية والميزات الأخرى التي كانت موجودة منذ عقد أو أكثر.