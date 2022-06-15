شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن توافر MacBook Pro M2 للطلب المسبق فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يضطر مستخدمو آبل إلى الانتظار طويلاً لشراء جهاز Mac بداخله شريحة M2، حيث أعلنت الشركة أنها ستبدأ في تلقي طلبات شراء جهاز MacBook Pro M2 مقاس 13 بوصة في 17 يونيو، وسيحصل العملاء على طلباتهم في 24 يونيو، يبدأ النظام مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت SSD.

ويوفر جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 13 بوصة تعزيزًا بسيطًا للأداء مقارنة بطراز M1، ستظل تحصل على التصميم المألوف، وهو Touch Bar ومنفذي Thunderbolt / USB 4، لا يزال الجهاز قادرًا بعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة حسبما نقل موقع Engadget.

وسيأتي أكبر منافس لها من Apple: جهاز MacBook Air M2 الذي لم يتم إصداره بعد، لن تحصل على مروحة تبريد أو أطول وقت تشغيل ممكن، لكنك ستحصل على شاشة أكبر واتصال طاقة MagSafe ومزيد من المنافذ المجانية وهيكل أنحف وأخف وزنًا.

يعد جهاز Pro مقاس 13 بوصة هو الأفضل لأولئك الذين يحتاجون إلى قوة حوسبة مستدامة لفترات طويلة، لكن لا يمكنهم ترشيد تكلفة نظام 14 بوصة.