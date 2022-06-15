شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 12% من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي للتغلب على منافسيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن 12٪ فقط من المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تفعل ذلك على مستوى النضج لتحقيق ميزة تنافسية قوية، بينما لا يزال الباقي يجربون التكنولوجيا، ويضع البحث الذي أجرته شركة Accenture متوسط ​​نضج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عند درجة متوسطة تبلغ 36 درجة ، مما يكشف أن معظم الشركات لديها فرص كبيرة لتوليد قيمة أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتمتع شركات التكنولوجيا على مستوى العالم بالفعل بدرجة عالية من النضج في مجال الذكاء الاصطناعي تبلغ 54 ، والتي سترتفع بشكل معتدل إلى 60 في عام 2024، وفي المقابل ، ستقفز شركات صناعة السيارات والموردون من 39 معتدلة اليوم إلى 57 في غضون عامين - مراهنة على زيادة كبيرة في مبيعات المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبالمثل ، ستتطور شركات البيع بالتجزئة في نضج الذكاء الاصطناعي الخاص بها من 38 اليوم إلى 54 في عام 2024، ويُطلق على 12٪ من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد لها لتتفوق على منافسيها اسم "Achievers" ، بدرجة 64 على مقياس النضج.

ووفقًا للبحث ، نضج الذكاء الاصطناعي هو الدرجة التي تتفوق فيها المؤسسات على نظرائها في مزيج من القدرات التأسيسية والمتميزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه القدرات التكنولوجيا (البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة) بالإضافة إلى الإستراتيجية التنظيمية والذكاء الاصطناعي المسؤول ورعاية C-suite والموهبة والثقافة.

وإلى جانب التوظيف للمهارات متعددة التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، من الضروري إنشاء البيانات وطلاقة الذكاء الاصطناعي عبر القوى العاملة من خلال المهارات وإعادة تشكيل المهارات لغالبية الموظفين، وأظهر التقرير أن معظم الشركات (63٪) هي "خبيرة في الذكاء الاصطناعي" ، بالكاد تخدش سطح إمكانات الذكاء الاصطناعي بدرجة نضج تبلغ 29.