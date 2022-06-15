شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير الصوت على خرائط أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهل أبل تغيير الصوت على خرائطها، فهناك أكثر من عشرة أصوات للاختيار من بينها، ولن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة لإجراء التبديل، وبينما تقدم لك أبل مجموعة متنوعة من اللهجات والاختلافات (بما في ذلك الأمريكية، والأسترالية، والبريطانية، والهندية، والأيرلندية، وجنوب أفريقيا)، وهناك تحذير واحد مهم: تستخدم خرائط أبل صوت Siri، وهذا يعني أنك تقوم بالفعل بتغيير صوت Siri، وبالتالي سيؤثر هذا التحديد على كل مثيل لـ Siri، وليس فقط خرائط أبل.

وإذا كنت لا تمانع في تغيير Siri للحصول على صوت مختلف لخرائط أبل فإليك ما يجب فعله، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Siri & Search.

3. اضغط على صوت Siri.

4. في قسم Variety، اضغط على نوع اللكنة التي تريد سماعها، ثم في قسم Voice، اختر الشكل الذي تفضله.

5. عندما تكون راضيًا عن اختيارك، أغلق الإعدادات، وسيتم تنزيل الصوت المحدد على جهاز أيفون الخاص بك واستخدامه تلقائيًا.