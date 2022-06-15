شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Elder Scrolls جديدة قادمة إلى PS5 وXbox Series X | S و PS4 و Xbox One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبة The Elder Scrolls Online ستضيف فصلًا جديدًا يسمى High Isle لكل من الجيل التالي ووحدات التحكم الأقدم (والتي تشمل PS5 و Xbox Series X | S و PS4 و Xbox One) في 21 يونيو، حيث إن المغامرة ستعرض جزءًا جديدًا تمامًا من Tamriel وستسمح للاعبين باستكشاف تاريخ وثقافة Bretons.

ويعرض محتوى اللعبة الجديد أرخبيل Systeres ، موطن شعب بريتون، حيث يمكنك استكشاف أراضي High Isle و Amenos، وتشتمل المناظر الطبيعية على منحدرات بيضاء وقلاع وأيضًا غابات ، وبالتالي يجب أن تكون مغرية بما يكفي لمحبي Elder Scrolls فيك للاستكشاف.

وتأتي جزيرة High Isle بمهام جديدة (لكنك تعلم ذلك) وتحديات ووحوش ومكافآت، المكافآت فريدة في هذا الفصل وتشمل المقتنيات ومجموعات العناصر وما إلى ذلك. يمكنك تجنيد رفيقين جديدين: Ember و Isobel والاسترخاء مع دبابة من الميد في Tales of Tribute ، وهي لعبة بناء سطح السفينة.