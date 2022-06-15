شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق خدمة الرسائل الفورية Google Talk بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google أنها ستغلق خدمة المراسلة الفورية Google Talk يوم الخميس المقبل، حيث توفر Google Talk كلاً من الاتصالات النصية والصوتية.

وقالت الشركة في منشور مدونة "نحن بصدد إنهاء Google Talk، في 16 يونيو 2022، سننهي دعمنا لتطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك Pidgin وGajim ، كما أعلنا في عام 2017".

وأضافت الشركة: "لمواصلة الدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بك نوصي باستخدام دردشة Google، يمكنك التخطيط بسهولة أكبر مع الآخرين، ومشاركة الملفات والتعاون فيها، وتعيين المهام باستخدام ميزة المساحات المحسّنة في الدردشة، ولديك أيضًا نفس الحماية القوية من التصيد الاحتيالي التي أنشأناها في Gmail وإمكانية الوصول مثل دعم قارئ الشاشة".

ووفقًا لـ Android Police كانت Google Talk هي خدمة المراسلة الفورية الأصلية للشركة والمصممة في البداية لإجراء محادثات سريعة بين جهات اتصال Gmail، ولكنها سرعان ما أصبحت أكبر قبل أن يتم استبدالها بخدمات Google الأحدث، وأصبح Google Talk تطبيقًا عبر أجهزة Android بالإضافة إلى BlackBerry.

وفي عام 2013، بدأت الشركة في إنهاء الخدمة وتحويل الأشخاص إلى تطبيقات المراسلة الأخرى، وفي ذلك الوقت كان Google Hangouts هو تطبيق المراسلة البديل. وقال التقرير إن هذه الخدمة قد توقفت الآن أيضًا، حيث كانت Google Chat هي البديل الرئيسي للرسائل الفورية من خلال حساب Google الخاص بك.