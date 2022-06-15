شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة تداول العملات المشفرة Coinbase تقرر تسريح 1100 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Coinbase، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، في ملف تنظيمي، أنها تخطط لتسريح حوالي 1100 موظف أو حوالي 18٪ من إجمالي قوتها العاملة، حيث قالت منصة العملات المشفرة إن قوتها العاملة ستنخفض إلى حوالي 5000 عامل بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022، وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الشركة في إلغاء عروض العمل عبر بريد إلكتروني جماعي لمرشحي التوظيف.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تأتي هذه الأخبار بعد ما يقرب من شهر من بدء سوق العملات المشفرة في الانهيار.

تراجعت Bitcoin لما يقرب من 12 أسبوعًا متتاليًا، حيث انخفضت من أعلى مستوياتها بالقرب من 50،000 دولار إلى 22،002 دولارًا اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وتسبب انهيار العملة المشفرة في خسارة المتداولين لحوالي 2 تريليون دولار منذ ذروتها في نوفمبر.

انخفض سهم Coinbase بنحو 5 ٪ في تداول ما قبل السوق بعد أنباء عن المزيد من عمليات التسريح، كما أن الشركة هي واحدة من العديد من المشاريع التقنية التي بدأت سلسلة من التخفيضات الكاسحة للوظائف في الولايات المتحدة حيث يحذر الرؤساء التنفيذيون والاقتصاديون من ركود وشيك وسط ارتفاع التضخم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونج، إن القرار قد تم اتخاذه نتيجة مخاوف تتعلق بركود وشيك قد يؤدي إلى انهيار جديد للعملات المشفرة.

قال أرمسترونج إنه سيتم إخطار الموظفين عبر بريد إلكتروني من الموارد البشرية، وسيحصل العمال الذين تم تسريحهم على ما لا يقل عن 14 أسبوعًا من التعويض.

وقال إن الشركة وظفت أكثر من اللازم في بداية عام 2021 ويعتقد أن خفض القوة العاملة سيزيد من كفاءة Coinbase، وكانت الشركة خلال العام الماضي، وظفت الشركة حوالي 3200 موظف جديد.