شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة تداول العملات المشفرة Coinbase تقرر تسريح 1100 موظف والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تأتي هذه الأخبار بعد ما يقرب من شهر من بدء سوق العملات المشفرة في الانهيار.
وتسبب انهيار العملة المشفرة في خسارة المتداولين لحوالي 2 تريليون دولار منذ ذروتها في نوفمبر.
انخفض سهم Coinbase بنحو 5 ٪ في تداول ما قبل السوق بعد أنباء عن المزيد من عمليات التسريح، كما أن الشركة هي واحدة من العديد من المشاريع التقنية التي بدأت سلسلة من التخفيضات الكاسحة للوظائف في الولايات المتحدة حيث يحذر الرؤساء التنفيذيون والاقتصاديون من ركود وشيك وسط ارتفاع التضخم.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونج، إن القرار قد تم اتخاذه نتيجة مخاوف تتعلق بركود وشيك قد يؤدي إلى انهيار جديد للعملات المشفرة.
قال أرمسترونج إنه سيتم إخطار الموظفين عبر بريد إلكتروني من الموارد البشرية، وسيحصل العمال الذين تم تسريحهم على ما لا يقل عن 14 أسبوعًا من التعويض.
وقال إن الشركة وظفت أكثر من اللازم في بداية عام 2021 ويعتقد أن خفض القوة العاملة سيزيد من كفاءة Coinbase، وكانت الشركة خلال العام الماضي، وظفت الشركة حوالي 3200 موظف جديد.