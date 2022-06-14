شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على توسيع فائدة الأوامر الصوتية خارج هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعدت جوجل منشئي التطبيقات على الاستفادة بشكل أفضل من أوامر المساعد الصوتية بمرور الوقت، ولكن إطار إجراءات المحادثة طويل الأمد لهذه الأوامر كان له حدوده، إنه مخصص بشكل أساسي للأجهزة المحمولة التقليدية التي تعمل بنظام أندرويد، وهو صوت فقط - لن تساعد التكنولوجيا كثيرًا على ساعتك الذكية، أو عندما تحتاج إلى بعض التفاعل على الشاشة.

وتتخذ الشركة خطوات لجعل التحكم الصوتي أكثر فائدة عبر جميع منصاتها، فهي تعمل على توسيع إطار عمل تطبيقات التطبيقات ليكون أكثر فائدة لنظام Android البيئي بأكمله، كما أنه يقوم بالتخلص التدريجي من النظام القديم في هذه العملية حسبما نقل موقع Engadget.

تعمل الشركة في خضم دمج إجراءات التطبيقات عبر جميع الأنظمة الأساسية التي تعمل بنظام Android، بما في ذلك منصات السيارات والأجهزة القابلة للارتداء، يمكن أن يوجهك المساعد الآن إلى التطبيقات ذات الصلة لأمر معين حتى عندما لا تذكر اسم التطبيق، أو عندما تبحث عن البرنامج المناسب في "جميع التطبيقات" على Pixel 6.

وإذا لم تذكر اسم التطبيق لديك التطبيق اللازم للأمر، سيتم نقلك إلى صفحة متجر Play المناسبة. سيساعد ذلك المطورين من خلال زيادة الطلب على تطبيقاتهم، لكنهم سيساعدونك أيضًا في التركيز على إنجاز المهام بدلاً من صياغة العبارة التي تريدها بالضبط.

وسيكون لدى المطورين حافز قوي لتبني التكنولوجيا الأحدث، توقف جوجل عن إجراءات المحادثة في يونيو 2023 ، وتخطط "لرفض" ميزات مثل تحليلات وحدة التحكم في تلك المرحلة، ستمنح السنة الإضافية منتجي التطبيق الوقت لتعلم إجراءات التطبيق والانتقال بعيدًا عن النهج السابق.

وتم تقديم إجراءات المحادثة قبل خمس سنوات، ليتم استكمالها فقط من خلال إجراءات التطبيق (في شكل محدود مبدئيًا) في عام 2019 - كانت جوجل تستعد لتسليم مثل هذا لفترة من الوقت.

ومع التزام جوجل بالتوسعات الكبيرة في الأنظمة الأساسية مثل Android Auto و Wear OS، فإن وظائف الصوت التي تمت ترقيتها هي أكثر أهمية للشركة.