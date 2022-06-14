شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توافق على إنشاء نقابات Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت مايكروسوفت رسميًا على احترام حق عمال Activision Blizzard في تكوين نقابات في اتفاق مع عمال الاتصالات في أمريكا.

وسيتم تطبيق الاتفاقية بعد 60 يومًا من إنهاء مايكروسوفت استحواذها على ناشر لعبة الفيديو. تتطلب عملية الاستحواذ البالغة 68.7 مليار دولار موافقة الجهات التنظيمية في مختلف الأسواق ومن المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية يونيو 2023.

قال كريس شيلتون ، رئيس CWA في بيان: "توفر هذه الاتفاقية طريقًا لعمال Activision Blizzard لممارسة حقوقهم الديمقراطية في التنظيم والمساومة الجماعية بعد انتهاء عملية الاستحواذ على مايكروسوفت وتضع إطارًا للطريق السريع لأصحاب العمل في صناعة الألعاب"، "ستمنح الالتزامات الملزمة لشركة مايكروسوفت الموظفين مقعدًا على الطاولة وتضمن أن الاستحواذ على Activision Blizzard يعود بالفائدة على عمال الشركة وسوق عمل ألعاب الفيديو الأوسع نطاقًا.

وتعالج الاتفاقية مخاوف CWA السابقة فيما يتعلق بالاستحواذ، ونتيجة لذلك فإننا نؤيد الموافقة عليها ونتطلع إلى العمل بشكل تعاوني مع مايكروسوفت بعد إغلاق هذه الصفقة، حسبما نقل موقع Engadget.

تأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان مايكروسوفت عن مجموعة من "مبادئ تنظيم الموظفين" في وقت سابق من هذا الشهر والتي لم تحتوي على الكثير من حيث المضمون الفعلي. ميثاق CWA ملزم قانونًا ويركز على خمسة أحكام أساسية. وضعت مايكروسوفت هذه على النحو التالي:

أولاً، سوف تتخذ مايكروسوفت نهجًا محايدًا عندما يعرب الموظفون المشمولين بالاتفاقية عن اهتمامهم بالانضمام إلى نقابة.

ثانيًا، سيتمكن الموظفون المشمولون من ممارسة حقهم في التواصل بسهولة مع الموظفين الآخرين وممثلي النقابات حول عضوية النقابة بطريقة تشجع على مشاركة المعلومات وتتجنب اضطرابات العمل.

ثالثًا، سيتمكن الموظفون من الوصول إلى عملية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا ومبسطة لاختيار ما إذا كانوا سينضمون إلى نقابة أم لا.

رابعًا، يمكن للموظفين الحفاظ على السرية والخصوصية لهذا الاختيار إذا رغبوا في ذلك.

خامساً، في حالة نشوء خلاف بين CWA و Microsoft بموجب الاتفاقية، ستعمل المنظمتان معًا على الفور للتوصل إلى اتفاق وستتحولان إلى عملية تحكيم عاجلة إذا لم تستطع ذلك.

قال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت ونائب رئيسها: "في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنا عن مجموعة من المبادئ التي ستوجه نهجنا تجاه المنظمات العمالية، وكان الاستحواذ على Activision Blizzard هو أول فرصة لنا لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ". "نحن نقدر تعاون CWA في الوصول إلى هذه الاتفاقية، ونرى شراكة ووسيلة للابتكار والنمو معًا."