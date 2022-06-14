شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الفيدرالى تطالب بمعالجة المخاوف البيئية قبل توسيع منشأة إطلاق Starbase والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد إدارة الطيران الفيدرالية من SpaceX معالجة عدد من المخاوف البيئية قبل أن توافق على توسيع منشأة إطلاق Starbase ، الواقعة على ساحل خليج تكساس.

وطلبت الوكالة من سبيس إكس إجراء أكثر من 75 تغييرًا - وفقًا لتقييم الأثر البيئي الصادر اليوم - قبل أن تتمكن الشركة من استخدام موقع جنوب تكساس لإطلاق رحلات إلى القمر والمريخ.

يقع موقع الإطلاق بالقرب من بوكا تشيكا، تكساس، وقد كان مركزًا للجدل بعد أن كشف مؤسس سبيس إكس إيلون ماسك عن خططه لدمج المنطقة المحيطة لدعم البعثات القمرية وفقا لما نقله Engadget.

كما لاحظت Space News ، يبدو أن هذا "ضوء أصفر" أكثر من "ضوء أحمر" من FAA. أصدرت الوكالة "اكتشاف عدم وجود تأثير كبير" لخطط SpaceX لإجراء عمليات إطلاق مدارية بمركبتها الفضائية Starship وصاروخها الثقيل Super Heavy.

وجدت الوكالة أنه لن تكون هناك عواقب بيئية كبيرة - لكنها تطلب من سبيس إكس اتخاذ بعض الخطوات للتخفيف من الأضرار البيئية قبل أن يتم تطهيرها رسميًا.

وستؤدي مراجعة FAA إلى مسح SpaceX فقط لخمس عمليات إطلاق مدارية سنويًا ، بالإضافة إلى خمس عمليات إطلاق واختبارات شبه مدارية.

وتتضمن العديد من التغييرات المقترحة شاطئ بوكا تشيكا، وهو شاطئ عام قريب تعرض للإغلاق خلال اختبارات المركبة الفضائية.

ودفعت عمليات الإغلاق نادي سييرا وجماعات أخرى إلى مقاضاة المسؤولين الحكوميين بشأن ما يعتقدون أنه انتهاك لدستور الولاية.

وسيتم منع SpaceX من إغلاق الطريق خلال 18 عطلة مختلفة، وستقتصر على خمس مرات إغلاق في نهاية الأسبوع كل عام.

كما تدعو إدارة الطيران الفيدرالية SpaceX إلى الحد من الإغلاق إلى 500 ساعة في السنة للعمليات العادية ، مع بدل إضافي قدره 300 ساعة لمعالجة أي حالات طوارئ.

يبدو أن SpaceX يأخذ مراجعة FAA خطوة بخطوة. "اقتربت خطوة واحدة من اختبار الطيران المداري لـ Starship" ، وفقا لما قالته الشركة في تغريدة بوقت سابق اليوم.