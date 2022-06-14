شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض البيتكوين لأقل من 23000 دولار مع استمرار انهيار العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة الإنهيار اليوم الثلاثاء مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة تحسباً لارتفاع حاد في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.

فيما قامت اثنتان من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم بتقييد النشاط يوم الاثنين مع استمرار انهيار السوق الأوسع على قدم وساق، وقالت شبكة Celsius، التي تضم 1.7 مليون عميل، إن "ظروف السوق القاسية" أجبرتها على إيقاف جميع عمليات السحب ومقايضات العملات المشفرة والتحويلات بين الحسابات مؤقتًا.

وقالت الشركة في تدوينة "إننا نتخذ هذا الإجراء الضروري لصالح مجتمعنا بأكمله من أجل تحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات بينما نتخذ خطوات للحفاظ على الأصول وحمايتها"، وبحسب موقعها الإلكتروني ، تمتلك الشركة المسجلة في المملكة المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار من الأصول. إنه يدفع فائدة على ودائع العملة المشفرة ويقرضها لتحقيق عائد.

وأشار جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ ، في Oanda ، إلى أن "تعليق عمليات السحب بالدرجة المئوية يوم أمس أعطى زخمًا هبوطيًا إضافيًا". "يمكنني فقط أن أفترض أن المستوى الكبير التالي لعملة البيتكوين من الناحية النفسية سيكون 20000 دولار."

وتعرض سوق العملات المشفرة لهجوم شديد في الأشهر الأخيرة بعد أن تحولت طفرة الوباء إلى انهيار، ومع قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد ، سارع المتداولون إلى التخلص من الاستثمارات ذات المخاطر العالية ، بما في ذلك أصولهم المشفرة المتقلبة.

وتراجعت Bitcoin ، العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، بنحو 8 ٪ يوم الثلاثاء، منخفضة إلى ما دون 23000 دولار، حيث فقد ما يقرب من 25٪ من قيمته منذ يوم الجمعة - مما جعله أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر من العام الماضي بنحو 67٪ ، عندما تم تداوله بحوالي 69000 دولار، وفقًا لبيانات من Coinbase.

وانخفضت إيثر ، ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة، بنسبة 4٪، مما رفع خسائرها منذ يوم الجمعة إلى حوالي 32٪، لقد فقد الآن حوالي 75٪ من قيمته منذ نوفمبر.

وعلقت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، عمليات السحب على شبكة البيتكوين الخاصة بها لبضع ساعات يوم الاثنين. وقالت الشركة إن بعض المعاملات "توقفت" وتسبب في تراكم.

وقالت في بيان: "يعمل فريق Binance على حل طويل الأجل لتسريع المعاملات المعلقة على شبكة البيتكوين (BTC) ومنع حدوث مواقف مماثلة في المستقبل".

ما يسمى بـ "العملات المستقرة" - العملات المشفرة المرتبطة بقيمة الأصول التقليدية - تعرضت أيضًا لضربة قوية، كسر التيثر ، وهي عملة مستقرة شهيرة ، ربط عملتها بالدولار الأمريكي في مايو ، مما أدى إلى اختراق الرأي القائل بأنه يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد التقلبات.

كما انهارت عملة TerraUSD ، وهي عملة مستقرة تعتمد على الخوارزميات أكثر خطورة والتي تستخدم رمزًا معقدًا لربط قيمتها بالدولار الأمريكي ، في نفس الشهر ، مما أدى إلى القضاء على مدخرات الآلاف من المستثمرين. كانت قيمة العملة المعدنية تزيد قليلاً عن 18 مليار دولار في أوائل مايو قبل أن تنهار ، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

ولم تذكر شبكة Celsius متى ستسمح للعملاء بسحب ودائعهم مرة أخرى ، ولكن ذلك فقط "سيستغرق بعض الوقت"، وفي الوقت نفسه ، تراقب الحكومات تداعيات انهيار العملة المشفرة عن كثب ويمكن أن تتحرك لحماية المستثمرين.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لمجلس الشيوخ الشهر الماضي: "هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة". وقالت إن من المقرر أن يصدر قسمها تقريراً بهذا الشأن.