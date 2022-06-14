شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تبدأ بدراسة علمية للظواهر الجوية المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أنها تباشر رسميا بدراسة علمية لما يسمى بـ"الظواهر الجوية المجهولة". جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الخميس 9 يونيو.

وقالت "ناسا" إنها تعتبر الأدوات العلمية وسيلة قوية لأي دراسة كانت، وأشار نائب رئيس "ناسا" للشؤون العلمية توماس تسوربوخن، قائلا:" لدينا طيف واسع من وسائل رصد الأرض من الفضاء، ما يعد أساسا متينا للدراسة، ولدينا أيضا فريق قدير من الأخصائيين سيساعدنا فى إدراك أشياء غير مفهومة غامضة، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

يذكر أن الظواهر الجوية المجهولة هي، حسب "ناسا" الرصد الجوى لظواهر لا يمكن التعرف عليها كطائرات أو ظواهر طبيعية معروفة، وعلاوة على ذلك فإن "ناسا" أشارت إلى أنه ليست لديها فى الوقت الراهن أدلة على منشأ خارجى لتلك الظواهر الجوية.

وقد تولى عالم الفيزياء الفلكى الأمريكي، دافيد سبارجل، الفريق الذى سيعمل على دراسة الأجسام الطائرة المجهولة، ويجب أن تسفر الدراسة عن إعداد تقرير سيقدّم للجمهور.

يذكر أن ديوان مدير الاستطلاع القومى الأمريكى كشف فى يونيو 2019 عن نسخة غير سرية لتقرير قُدّم للكونغرس الأمريكى بشأن رصد الأجسام الطائرة المجهولة، وأكد التقرير أن الاستخبارات الأمريكية لا تستطيع فى الوقت الراهن إيضاح طبيعة الأجسام الطائرة المجهولة، وتضمن التقرير معلومات عن أجسام طائرة مجهولة سُجلت فى الفترة ما بين نوفمبر عام 2004 ومارس عام 2021، وعددها 144 ظاهرة جوية مجهولة ومنها 80 ظاهرة تم تسجيلها باستخدام مستشعرات أو أجهزة.