شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح للمنصات الإعلانية المنافسة بتشغيل إعلانات تجارية على يوتيوب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسمح جوجل لوسطاء إعلانات آخرين بتشغيل إعلانات على موقع يوتيوب بحسب رويترز ، وتطلب الشركة حاليًا من المعلنين استخدام Ad Manager لوضع إعلانات على YouTube ، الأمر الذى لفت انتباه مسؤولى مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، وفقا لتقرير engadged.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا فى تقنية إعلانات Google فى عام 2021 بعد عامين من المشاورات غير الرسمية، وأشار مسؤولو المنافسة أيضًا إلى مخاوف بشأن القيود المحتملة على كيفية قيام منصات الإعلانات المنافسة بتشغيل إعلانات YouTube وحقيقة حاجة المعلنين إلى استخدام خدمات مساحة العرض والفيديو 360 وإعلانات Google.

ويدور التحقيق حول ما إذا كانت Google، إحدى أقسام شركة Alphabet قد أعطت لنفسها ميزة غير عادلة فى مساحة الإعلان الرقمى من خلال الحد من بيانات المستخدم التى يمكن للمعلنين ومنصات الإعلانات المنافسة الوصول إليها.

وذكرت رويترز أن امتياز Google قد يساعدها فى تسوية القضية وتجنب دفع غرامة تصل إلى 10% من حجم أعمالها العالمى، وحققت Alphabet أرباحًا بلغت 257 مليار دولار فى عام 2021، ومع ذلك يُعتقد أن Google ستحتاج إلى معالجة مخاوف أخرى لحل التحقيق.

وتدرس هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة أيضًا ممارسات تقنية الإعلان الخاصة بالشركة، وفى الولايات المتحدة قدم أعضاء مجلس الشيوخ الشهر الماضى مشروع قانون بدعم من الحزبين من شأنه أن يفكك عمل إعلانات Google إذا أصبح قانونًا.

وقال متحدث باسم Google لموقع Engadget: "لقد عملنا بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية وليس لدينا أى شىء آخر نشاركه فى هذه المرحلة كما هو الحال مع مبادرة Privacy Sandbox ونحن ملتزمون بالعمل مع المنظمين والصناعة الأوسع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.