شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Prime Air من أمازون تبدأ تسليم شحنات الطائرات بدون طيار بكاليفورنيا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 2013 ، أعلن الرئيس التنفيذى السابق لشركة أمازون جيف بيزوس أن الشركة تعمل على تسليم الطائرات بدون طيار لمدة 30 دقيقة وفى ذلك الوقت قال بيزوس إن الخدمة لن يتم إطلاقها حتى عام 2015 على أقرب تقدير، والآن بعد ما يقرب من عقد من الزمان بعد الكشف الأول تقول أمازون إن خدمة Prime Air الخاصة بها جاهزة تقريبًا.

وستبدأ الشركة فى تسليم شحنات الطائرات بدون طيار فى لوكفورد كاليفورنيا فى وقت لاحق من هذا العام حسبما أعلنت أمازون فى منشور مدونة رصدته The Verge.

وسيشهد البرنامج التجريبى الطائرات بدون طيار للشركة تحمل "آلاف" العناصر المختلفة مباشرة إلى الأفنية الخلفية لعملاء أمازون فى المنطقة، وقال أمازون: "ستساعدنا ملاحظاتهم حول Prime Air مع الطائرات بدون طيار التى تقدم الطرود فى ساحات منازلهم الخلفية فى إنشاء خدمة من شأنها أن تتوسع بأمان لتلبية احتياجات العملاء فى كل مكان.

وقبل أن يبدأ الطيار لا تزال أمازون بحاجة إلى الحصول على شهادة الجزء 135 من إدارة الطيران الفيدرالية على هذه الجبهة، وتلعب الشركة دورًا في اللحاق بمنافسين مثل Walmart وWing، وكلاهما أعلن عن التوسعات الأخيرة للطيارين المعنيين، ولم تذكر أمازون أيضًا المنتجات التي ستقدمها من خلال الخدمة، ومن المحتمل مشاركة هذه التفاصيل قريبًا.

ووفقًا لأمازون قالت جزء من السبب الذى جعل Prime Air تستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى هذه النقطة هو خدمة الطائرات بدون طيار الأكثر تعقيدًا التى ترغب فى بنائها، وتشير الشركة إلى أنها أمضت معظم العقد الماضى فى تطوير نظام ملاحة "رائد فى الصناعة" يسمح لطائراتها بدون طيار بتجنب الأجسام الثابتة والمتحركة.

وتطوير هذا النظام لم يكن خالى من التحديات فى عام 2021، على سبيل المثال تحطمت خمس طائرات بدون طيار للشركة على مدار أربعة أشهر، وفقًا لتقرير من بلومبرج، لكن إعلان اليوم قد يشير إلى أن أمازون واثقة بما يكفى فى النظام لبدء استخدامها فى العالم الحقيقى.