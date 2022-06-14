شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Teams تستخدم الذكاء الاصطناعى لمنع المقاطع المحرجة بمكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تخفف Microsoft قريبًا بعضًا من أسوأ المضايقات في محادثات الفيديو وتشير Verge إلى أن Microsoft تطرح ترقيات جودة الصوت المستندة إلى AI والتى من شأنها أن تساعد كل مشارك فى المكالمة على سماع بعضهم البعض بوضوح.

ولا يمكن لنماذج التعلم الآلى الجديدة إلغاء الصدى فحسب، بل يمكنها أيضًا تقليل فرص الانقطاعات المحرجة من خلال القضاء على التداخلات المتعلقة بالصدى، ولن يمنع هذا الأشخاص الوقحين من اختطاف المحادثة، لكنه قد يساعدك على إثارة نقطة مهمة دون تعطيل قطار تفكير شخص آخر تمامًا، وفقا لتقرير engadged.

وتتصدى تقنية التعلم الآلى للصدى من خلال استخدام مزيج من حوالي 100000 غرفة محاكاة والتدريب من 30000 ساعة من الكلام، ودفعت Microsoft أيضًا لمستخدمي Teams المنتظمين لتسجيل أصواتهم للمساعدة فى التعرف على آلاف الأجهزة المختلفة.

وبشكل حاسم، تحدث المعالجة على جهازك، ويساعد هذا Microsoft فى خفض التكاليف، ولكنه يضمن أيضًا تقليل صدى الصوت بسرعة عبر نطاق أوسع من المستخدمين.

والميزة متاحة الآن بعد شهور من الاختبار، ويأتى جنبًا إلى جنب مع بعض الترقيات الأخرى، بما فى ذلك تحسينات الذكاء الاصطناعى لمكالمات الفيديو ذات النطاق الترددى المحدود وتحسينات لعرض النص، وربما لن يجعلك هذا في حد ذاته تختار Teams على المنافسين مثل Zoom أو Google Meet، ولكن قد يقلب التوازن إذا كانت الاجتماعات الافتراضية شائعة فى مكان عملك.