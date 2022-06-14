شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تشترى شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعى تحول النص إلى كلام واقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن سلسلة عمليات الاستحواذ الخاصة بـ Spotify ترقية ضخمة محتملة لتحويل النص إلى كلام، وتستحوذ خدمة بث الموسيقى على Sonantic وهى شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعى لإنتاج أصوات "واقعية بشكل مذهل" من النص، بينما لم تفصح Spotify عن خططها الدقيقة للشراء وأثارت فقط العديد من التحسينات المحتملة، وفقا لتقرير engadged.

وقال Spotify إن تقنية Sonantic يمكن أن توفر سياقًا للتوصيات القادمة حتى عندما لا تنظر إلى شاشتك، ويمكن لمنصة الصوت AI أيضًا "تقليل الحواجز" أمام التجارب الصوتية الجديدة، ونود أن نضيف أن هذا يمكن أن يساعد فى إمكانية الوصول، وقد يكون من الأسهل لك التنقل فى Spotify دون الاعتماد على الواجهة المرئية.

ولم تذكر Spotify متى توقعت إغلاق الصفقة، ومع ذلك تبدو هذه الخطوة منطقية فى ضوء الاتجاهات الأوسع واستخدام الشبكات الاجتماعية مثل Instagram و TikTok بالفعل ميزة تحويل النص إلى كلام للتعليقات الصوتية الآلية، ونضيف على هذا خلاصة الاكتشاف على غرار TikTok من Spotify وقد يكون لدى الشركة فرصة أفضل للتأثير على المستمعين المعتادين على العثور على نغماتهم على الشبكات الاجتماعية.