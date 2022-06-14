شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة تفعيل ميزة "night shift" على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركة أبل توفر نظام الوضع الليلي في أجهزتها والذى يحمل اسم Night Shift ولكن تظل الوظيفة كما هي - تمنح التطبيقات مظهرًا أكثر قتامة، حيث يعمل وضع Night Shift على iPhone على ضبط لون الشاشة ويضيف مظهرًا أكثر دفئًا يجعل الشاشة أسهل على العينين.

ويستخدم Night Shift الساعة والموقع الجغرافي لجهاز المستخدم عند غروب الشمس في موقعك ويغير تلقائيًا لون الشاشة إلى ألوان أكثر دفئًا ويعود إلى الإعداد الافتراضي في الصباح.





هناك طريقتان لتشغيل وإيقاف تشغيل Night Shift:

الطريقة الأولى: انتقل إلى مركز التحكم واضغط بقوة على أيقونة السطوع وانقر على الرمز لتشغيل Night Shift أو إيقاف تشغيله.

1.اذهب للاعدادات.

2. حدد العرض والسطوع.

3. اضغط على Night Shift.

4. يمكنك جدولة وقت لتشغيل Night Shift تلقائيًا وضبط درجة حرارة اللون.

5. اضغط على Night Shift.

الطريقة الثانية:

1. اتبع الخطوات السابقة، وانتقل إلى الإعداد واضغط على العرض والسطوع.

2. اضغط على Night Shift.

3. اضغط على Night Shift وحدد من / إلى ضمن قسم الجدول (تأكد من تمكين خيار الجدول).

4. يمكنك إما جدولته من غروب الشمس إلى شروق الشمس أو مخصص عن طريق إدخال فترة زمنية محددة.

وأنت جاهز تمامًا! ستعمل Night Shift تلقائيًا على تنشيط نفسها وفقًا للنطاق الزمني الذي حددته، يمكنك أيضًا تجربته عن طريق تحديد كل من الوضع الليلي والوضع المظلم إذا كنت تحب مدى سهولة جعل Night Shift جهاز iOS الخاص بك.