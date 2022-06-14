شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا يجب عليك التسرع فى تنزيل النسخة التجريبية لنظام iOS 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة آبل على وشك منح الوصول المبكر إلى تحديث آيفون الجديد، وهو تحديث مجاني ولكنه ليس للجميع حيث سيكون الإصدار التجريبي من iOS 16 فى يوليو علي أن يكون متاح للجميع فى سبتمبر المقبل.

والنسخة تجريبية من تحديث iOS تُستخدم لاختبار جميع التغييرات قبل نشرها في العالم.

سيقوم العديد من محبي آبل بتنزيل هذا الإصدار التجريبي العام لتجربة جميع الميزات الجديدة أولاً.

ورغم ذلك فإن قطاعات كبيرة من المستخدمين عادة لا يرغبون فى الانضمام إلى الإصدار التجريبي من آبل، لاسيما وأن الغرض الرئيسي منه هو اختبار تحديث البرنامج واستئصال أي أخطاء في آيفون حسبما نقل موقع ذا صن.





إليك أسباب تفضيل البعض عدم تنزيل النسخة التجريبية:

قد تكون بعض هذه الأخطاء كبيرة، ويمكن أن تسبب للمستخدم إحباطًا كبيرًا.

قد تجد أن بعض التطبيقات ببساطة لن يتم تحميلها مع الإصدار التجريبي الجديد.

قد لا تعمل الأجزاء الأخرى من البرنامج بالشكل الذي تتوقعه، أو حتى على النحو المنشود.

وقد تستفيد أيضًا من عمر البطارية أثناء تشغيل اختبار الإصدار التجريبي أيضًا.

لذلك إذا كان لديك جهاز iPhone واحد فقط، فقد يكون من المحبط استخدام نظام iOS جديد.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من قيامك بنسخ جميع بياناتك احتياطيًا قبل تثبيت نظام iOS جديد.

ورقم ذلك لا يزال من الممكن الاستمتاع بإصدار تجريبي، وقد تتمتع بتجربة جيدة.

تعرف علي ميزات iOS 16

يضيف تحديث iOS 16 الجديد الكثير من الحيل الذكية، بما في ذلك القدرة على إلغاء إرسال وتعديل iMessages.

يقدم أيضًا شاشة قفل جديدة تمامًا يمكنك تخصيصها بالكامل.

وستدعم أيضًا عناصر واجهة المستخدم على شاشة القفل.

ومن المحتمل ألا يصل iOS 16 إلى جهاز iPhone الخاص بك حتى سبتمبر، حيث سيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع iPhone 14.

إذا كنت لا تزال ترغب في الانضمام إلى الإصدار التجريبي من iOS 16 فاتبع هذه الخطوات.

للانضمام إلى الإصدار التجريبي من iOS ، ما عليك سوى التوجه إلى موقع Apple على الويب.

يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي من iOS 16.

توضح آبل قائلة: "ستتوفر قريبًا إصدارات تجريبية عامة جديدة لنظام التشغيل iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura و tvOS 16 وإصدار برنامج HomePod 16 و watchOS 9".

"بصفتك عضوًا في برنامج Apple Beta Software ، يمكنك المشاركة في تشكيل برامج آبل من خلال اختبار قيادة الإصدارات التجريبية."

ستحتاج إلى التسجيل وتسجيل أجهزتك، مما سيمنحك الفرصة لاختبار أحدث ميزات iOS 16 بمجرد نشر الإصدار التجريبي العام.

سيحتوي الإصدار التجريبي أيضًا على تطبيق خاص يسمى Feedback Assistant حيث يمكنك الإبلاغ عن أي مشاكل تجدها.

ستحتاج إلى معرف Apple صالح للاستخدام.