شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب أوقفت "سيليزيوس" الإقراض بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اسم كبير آخر في مجال التمويل المشفر يتخذ خطوات جذرية في أعقاب انخفاض قيم العملات، إذ أن إقراض شبكة Celsius ذات الوزن الثقيل قد "أوقف مؤقتًا" جميع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات والمبادلات استجابة "لظروف السوق".

تهدف هذه الخطوة إلى استقرار سيولة الأصول وتوفير فرصة أفضل للوفاء بالتزامات السحب وفقًا للشركة.

ولم تذكر الشركة متى سترفع التجميد أو ماذا سيحدث بعد ذلك، ووعدت باستعادة العمليات المعتادة "بأسرع ما يمكن" ، لكنها حذرت من أن الجهود "ستستغرق وقتًا" وقد تشمل تأخيرات وفقا لما نقله موقع Engadget.

كافح Celsius مثل الكثير من سوق العملات المشفرة، كان رمز CEL الخاص به يساوي 7 دولارات تقريبًا قبل عام ، لكنه انخفض إلى 3 دولارات بحلول أوائل أبريل وهو يساوي 21 سنتًا فقط أثناء كتابة تقرير موقع Engadget.

وادعت الشركة في 7 يونيو أن لديها الاحتياطيات و Ethereum للوفاء بالتزاماتها، ولكن تم تخفيض قيمة CEL بأكثر من النصف في الأيام القليلة التي تلت هذا الإعلان الأولي.

أثار النقاد مخاوف بشأن العوائد المرتفعة بشكل غير عادي لمؤشر Celsius (حاليًا أكثر من 18.6٪ للودائع) وعلاقاته بالعملة المستقرة Terra.

تم القبض على المدير المالي للشركة في نوفمبر بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، كما قام المنظمون في ألاباما ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس بفحص أنشطة Celsius ، حيث أصدرت نيوجيرسي أمرًا بالوقف والكف في سبتمبر الماضي، ولطالما كانت هناك مخاوف من أن عمل سيليزيوس غير مستدام - توقف النشاط المؤقت لا يساعد علي حل الأمر.

في غضون ذلك قد يدفع العملاء الثمن على عكس البنوك التقليدية، لا يوجد لدى Celsius تأمين FDIC لحماية المستخدمين، فقد لا يكون لدى 1.7 مليون شخص تقريبًا الذين يستخدمون المقرض فرصة كبيرة لاسترداد أموالهم المفقودة. في حين أن بعض تنظيمات الأصول المشفرة قيد التطوير، فقد يأتي بعد فوات الأوان لعملاء Celsius.