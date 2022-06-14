شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول القيمة السوقية لأكبر 100شركة عالمية لـ31.7 تريليون دولار.. أبل فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن القيمة السوقية لأكبر 100 شركة على مستوى العالم زادت من 10.3 تريليون دولار إلى 31.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 48%، من مارس 2020 حتى مارس 2021، بينما تصدرت شركة آبل القائمة بقيمة 2.85 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية، ثم مايكروسوفت وألفابت وأمازون، وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة PwC للمحاسبة ومقرها لندن.

واستعادت شركة آبل تاجها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بتقييم 6 في المائة و 13%، وأشار التقرير إلى أن "الحد الأدنى للدخول إلى القائمة هو الآن 129 مليار دولار، مما قد يشكل عائقاً أمام الداخلين في المستقبل من خلال الاكتتاب العام".

واحتلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المرتبة العاشرة، وبلغت قيمتها السوقية 541 مليار دولار، بزيادة درجة واحدة عن العام السابق، وزادت القيمة السوقية لشركة أمازون بنسبة 61 % في العام حتى (مارس) 2021، بدعم من "اقتصاد البقاء في المنزل" المتنامي الذي شوهد طوال عام 2020 وحتى عام 2021، على الرغم من أن أمازون لم ترتفع من المركز الرابع.

وزادت القيمة السوقية لشركة Tesla التي يديرها Elon Musk من 96 مليار دولار في مارس 2020 إلى 641 مليار دولار في مارس 2021، وهي زيادة مذهلة بنسبة 565 في المائة وتجاوز واضح في المراكز العشرة الأولى.

ولا تزال التكنولوجيا هي القطاع الأكبر من حيث القيمة السوقية (10.5 تريليون دولار)، فيما شهدت أفضل 100 شركة تقنية عالمية زيادة بنسبة 71٪ مقارنة بقيمتها في مارس 2020، بما يتماشى مع أداء مؤشر الصناعة الأوسع.