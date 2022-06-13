شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل صاروخ أسترا فى توصيل قمرين صناعيين إلى المدار وفقدان الأقمار بالحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناسا إنه حدث فشل فى إطلاق مهمة TROPICS-1 وأوضحت أنه بعد رحلة اسمية للمرحلة الأولى أُغلقت المرحلة العليا من الصاروخ مبكرًا وفشلت في توصيل TROPICS CubeSats إلى المدار، وفُقدت الأقمار الصناعية فى الحادث، وتقول Astra إنها ستجرى مراجعة كاملة للبيانات، وفقا لتقرير digitartlend.

وأطلقت شركة الصواريخ الخاصة أسترا قمرين صناعيين لناسا أمس الأحد وتم إطلاق القمرين الصغيرين CubeSats باستخدام Astra Rocket 3.3 من Space Launch Complex 46 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية فى فلوريدا.

وأطلقت المهمة المسماة NASA TROPICS-1، قمرين صناعيين من أجل رصدات ناسا المحددة زمنيا لهيكل هطول الأمطار وشدة العاصفة مع مشروع كوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة (TROPICS)، وتتألف هذه الكوكبة فى النهاية من ستة أقمار صناعية تعمل معًا لمراقبة أحداث العواصف، مع إطلاق قمرين صناعيين أمس والأربعة الأخرى في إطلاقين منفصلين فى وقت لاحق من هذا الصيف.

وسيقوم مشروع TROPICS برصد الأرض من الفضاء لجمع المعلومات حول كيفية بدء أحداث العواصف وتطورها، وكتبت وكالة ناسا: "سوف يدرس نظام TROPICS الأعاصير المدارية مثل الأعاصير، وهي بعض من أقوى الأحداث المناخية وأكثرها تدميراً على الأرض، من خلال قياس خصائص العواصف بجهاز استشعار يقارب حجم فنجان القهوة" .

ويكتشف مقياس إشعاع الميكروويف المصغر الإشعاع الحراري المنبعث بشكل طبيعي من الأكسجين وبخار الماء فى الهواء، ويتمتع نظام TROPICS بإمكانية توفير ملاحظات كل ساعة تقريبًا عن هطول الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة ويمكن أن تساعد هذه البيانات العلماء على زيادة فهم العمليات التى تقود التغيرات السريعة فى هيكل العاصفة وكثافتها، مما سيحسن نماذج التنبؤ بالطقس.