شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توافق على دفع 118مليون دولار لتسوية دعوى التمييز بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت Google على دفع 118مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضد التمييز بين الجنسين في الولايات المتحدة والتي تشمل ما يقرب من 15500 امرأة في 236 مسمى وظيفي، بحسب موقع TOI الهندى.

وعمل المدعون كيلي إليس وهولي بيس وكيلي ويسوري وهايدي لامار لصالح Google في كاليفورنيا في "منصب مغطى" منذ 14 (سبتمبر) 2013، وتم رفع دعوى التمييز بين الجنسين في عام 2017.

كذلك فمطلوب أيضًا أن يكون لدى Google خبير اقتصادي مستقل في العمل لتقييم ممارسات التوظيف ودراسات المساواة في الأجور، وقالت شركات المحاماة المدعية في بيان: "بالإضافة إلى الإعفاء النقدى، تنص التسوية على أن خبيرًا خارجيًا مستقلًا سيحلل ممارسات الاستواء عند التوظيف في Google وأن خبيرًا اقتصاديًا مستقلًا في العمل سيراجع دراسات المساواة في الأجور في Google".

وسيشرف على أعمال ما بعد التسوية مراقب تسوية خارجي على مدى السنوات الثلاث القادمة، وقد طعنت الدعوى القضائية في عمليات الدفع والتسوية في Google، ويعتقد المدعون أن هذه البرامج "ستساعد في ضمان عدم حصول النساء على أجر أقل من نظرائهن من الرجال الذين يؤدون عملًا مشابهًا إلى حد كبير، وأن ممارسات التسوية التي تواجهها Google عادلة".

فيما عملت "إليس" كمهندسة برمجيات في مكتب Google في Mountain View لمدة أربع سنوات تقريبًا، وغادرت الشركة مع لقب مدير أول، بينما عملت Pease في Google لمدة 10.5 سنوات تقريبًا، في كل من Mountain View و Sunnyvale، حيث شغلت العديد من الأدوار القيادية التقنية، بينما عملت Wisuri في Google لمدة 2.5 عام تقريبًا في مكتبها في Mountain View في أدوار مختلفة.

وعمل المدعية لامار كمدرس لمرحلة ما قبل المدرسة ومعلمة للرضع / الأطفال الصغار في مركز أطفال Google في بالو ألتو لمدة أربع سنوات تقريبًا.

وقالت بيز: "بصفتي امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل في صناعة التكنولوجيا، فأنا متفائلة بأن الإجراءات التي وافقت Google على اتخاذها كجزء من هذه التسوية ستضمن المزيد من المساواة للمرأة".

وستحدد المحكمة الآن موعدًا لجلسة استماع للموافقة الأولية على التسوية، والتي، في حالة الموافقة عليها، ستؤدي إلى قيام مسؤول الطرف الثالث بإصدار إشعار لأعضاء الفصل الدراسي.