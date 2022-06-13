شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإيقاف تشغيل "انترنت اكسبلورر" بعد 27 عاما من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات طويلة كان متصفح الإنترنت "انترنت اكسبلورر" واحد من أشهر تطبيقات تصفح الإنترنت في العالم، والآن وبعد 27 عامًا من الخدمة الطويلة، يتقاعد Internet Explorer نهائيًا، وذلك بحلول 15 يونيو الجاري.

وقدمت شركة مايكروسوفت متصفح Internet Explorer في عام 1995 كحزمة إضافية لنظام التشغيل Windows 95، وبعد ذلك ، أصبح متصفح الإنترنت الخاص بشركة مايكروسوفت متاحًا للجميع كجزء من الحزمة مع الإصدارات الأحدث من Windows.

وفي منشور مدونة، أعلنت مايكروسوفت أنها ستغلق Internet Explorer، وفي مايو من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن استخدام Internet Explorer العام المقبل في يونيو، وفي وقت لاحق من ذلك العام، أنهى مايكروسوفت 365 والتطبيقات الأخرى دعم Internet Explorer 11.

والآن، بعد أن تم قطعه حتى يونيو 2022، سيكون تطبيق Internet Explorer لسطح المكتب غير قابل للتشغيل اعتبارًا من 15 يونيو.

ووصل Internet Explorer إلى ذروته في عام 2003 بنسبة 95 في المائة من مشاركة المستخدمين، ومع ذلك، بعد ذلك، شهد Internet Explorer انهيارًا كبيرًا لأنه فشل في مواكبة المتصفحات الأخرى، ومنذ عام 2016 ، لم تقدم مايكروسوفت أي إصدارات جديدة من Internet Explorer.

وفي الواقع، يعد Internet Explorer 11 هو الإصدار الأخير الذي تم إصداره في عام 2013، وفي نفس منشور المدونة، قال شون ليندرساي، مدير برنامج مايكروسوفت Edge، إن "مستقبل Internet Explorer على Windows 10 يكمن في مايكروسوفت Edge."

وتم تحديد مصير Internet Explorer في اليوم الذي أصدرت فيه مايكروسوفت متصفح Edge القائم على الكروم في عام 2015، وقد جلبت الشركة لأول مرة Edge كتطبيق نظام لنظامي التشغيل Windows 10 و Xbox ، وتم إصداره لاحقًا لنظامي التشغيل Android و iOS في عام 2017، ووفقًا لـ StatCounter ، يعد مايكروسوفت Edge ثاني أكثر مستعرضات سطح المكتب شيوعًا في العالم.