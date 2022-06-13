شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التكنولوجيا وفرت كل حاجة.. علماء يبتكرون بدلة متطورة تسمح للصُم بتذوق الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الصيف، من المتوقع أن يحضر العديد من رواد المهرجانات المتحمسين الحفلات الموسيقية مثل Glastonbury و Wireless و Parklife، وفى هذا الصدد، شعر أصم من مرتادي المهرجانات الموسيقية بسعادة غامرة بعد "الإحساس بالموسيقى" بفضل تكنولوجيا رائدة ابتكرها علماء لتساعد الأشخاص اللذين يعانون من الصم بالشعور بالموسيقى.



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ووفقا لموقع " granthshala" كان كايل سبرينجيت، أول من ارتدي بدلة متطورة في مهرجان مايتي هوبلا، في بروكويل بارك، بلندن، تسمح لمرتديها بالشعور بالموسيقى من خلال ردود فعل متعددة الحواس، بعد توصيلها بالاهتزازات عبر 24 نقطة اتصال على الرسغين، والكاحلين، والجذع، ويمكن بتقنية التعلم الآلى للبدلة التقاط ونقل أجواء الجمهور والموسيقى، ما يمنح الصُم القدرة على الإحساس بالقرب من الأداء والجمهور.

وقال كايل، وهو أصم: "لم أكن أعرف ما أتوقعه، عندما يكون هناك عدد كبير من الجمهور، قد يصعب سماع الموسيقى، وكان رائعاً أن تتصل مع الموسيقى والطبول وكل شيء آخر، كانت مجرد سترة صغيرة بأصفاد، كان لدي صوت الموسيقى والطبول على الظهر مع الأصوات تحت صدري والأصفاد على يدي وقدمي".



البدلة

ويشار إلى أنه في واقعة أخرى، أثارت العروس كيلسي كوليك، البالغة من العمر 23 عامًا - فى وقت سابق - دموع عريسها مايكل عندما بدأت في التحدث بلغة الإشارة الأمريكية عند أداء عقد الزواج وكانت لفتة مفاجئة له ولوالديه الصم، وقد سجلت هذه اللحظة فى مقطع فيديو نشر فى 13 نوفمبر الماضى، وحصل المقطع على أكثر من 10 مليون مشاهدة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كتبت العروس كيلسى، في تعليق على مقطع الفيديو المسجل من حفل زفافها والذى يبلغ مدته 26 ثانية ونشر على تطبيق" TikTok "، "أنا وزوجي الجميل في يومنا المثالي! ممتنة للغاية لالتقاط هذه اللحظة الخاصة".

واندهش مايكل عندما بدأ يرى كيلسى وهى تستخدم لغة الإشارة أثناء عقد زواجهما وغمرت الدموع عينيه، لإدراكه أنها فعلت ذلك فقط من أجل والديه وأقاربه الأصماء.