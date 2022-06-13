شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تتعاون مع الولايات المتحدة فى مجالات استكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن فرنسا ستنضم لمشروع Artemis لاستكشاف القمر.

وجاء في بيان صادر عن الموقع الرسمى للوزارة"وقعت فرنسا اتفاقية للانضمام لمشروع Artemis الذى صممته الولايات المتحدة، وبذلك تكون قد انضمت للبرنامج الدولى لاستكشاف القمر".

وأضاف البيان "وقع الاتفاقية فيليب باتيست رئيس المركز الوطنى الفرنسى لأبحاث الفضاء، وحضر الحدث مدير ناسا بيل نيلسون والسكرتير التنفيذى للمجلس الوطنى للفضاء، شيراج باريك، ومدير شؤون الفضاء فالدا فيكمانيس كيلر من مكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية بوزارة الطاقة الأمريكية، وفقا لتقرير RT.

وجاء في البيان أيضا " تأكيدا على التزامها بالاستكشاف والاستخدام السلمي والمسئول والمستدام للفضاء الخارجي، أصبحت فرنسا الدولة العشرين التي توقع اتفاقية Artemis.

وتضم قائمة الدول التي وقعت على اتفاقيات التعاون في إطار البرنامج المذكور حاليا كلا من: الولايات المتحدة والإمارات وأوكرانيا وأستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وسنغافورة.

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها بأن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.