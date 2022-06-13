شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنتظر قرار الطيران الفيدرالية اليوم لإطلاق ستارشيب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتم منح سبيس إكس الإذن أخيرًا اليوم الاثنين لإجراء أول إطلاق مدارى من صاروخ ستارشيب من الجيل التالى الذى يمكنه يومًا ما إطلاق رواد فضاء إلى المريخ.

وتنتظر شركة الفضاء الخاصة بقيادة إيلون ماسك قرارًا من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، التى أمضت شهورًا فى تقييم مدى ملاءمة منشأة بوكا تشيكا التابعة لسبيس إكس في تكساس كموقع لعمليات الإطلاق المدارية التي تتضمن أقوى صاروخ. من أى وقت مضى للطيران.

وبعد عدة تأخيرات سابقة لنشر حكمها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في نهاية شهر مايو إنها ستحتاج إلى أسبوعين آخرين لإكمال ما يسمى بالتقييم البيئي البرنامجي، وستحدد نتائجه ما إذا كان بإمكان SpaceX إطلاق المركبة الفضائية من بوكا تشيكا، وفقا لتقرير digitartlend.

ويرجع التأخير جزئيًا إلى احتياج إدارة الطيران الفيدرالية إلى مزيد من الوقت لإكمال المشاورات مع مجموعة من الإدارات الحكومية، وكذلك لإنهاء مراجعة جميع التعليقات العامة التي تزيد عن 17000 والتي تم تقديمها أثناء عملية التقييم.

وإذا كان قرار يوم الاثنين يتعارض مع SpaceX، فسيتعين على المهندسين نقل نظام الطيران - الذي يتكون من المرحلة الأولى Super Heavy ومرحلة Starship العليا من Boca Chica إلى منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على بعد حوالي 1000 ميل إلى الشرق.

فى حين أن SpaceX قد اختبرت بالفعل المرحلة العليا من Starship في العديد من الرحلات التجريبية على ارتفاعات عالية، إلا أن الداعم Super Heavy القوي لم يطير بعد.

ويمكن أن تتم أول رحلة تجريبية مدارية للمركبة بأكملها، إذا ذهب قرار إدارة الطيران الفيدرالية لصالح سبيس إكس، في الشهرين المقبلين، ومن المتوقع أن تستغرق المهمة بأكملها حوالي 90 دقيقة، مع تشغيل Super Heavy المركبة الفضائية فى المدار فى رحلة مدتها 170 ثانية قبل فصل المكونين.

وحرصًا على إطلاق الصاروخ من الأرض إلى الفضاء، قام ماسك مؤخرًا بتغريد صورة لمحركات Super Heavy's 33 Raptor.

وتتابع ناسا الأحداث عن كثب لأنها تأمل فى استخدام نظام الرحلات الفضائية القابل لإعادة الاستخدام للمهام المأهولة إلى القمر بحلول نهاية هذا العقد، بالإضافة إلى البعثات النهائية إلى المريخ .